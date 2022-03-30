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Com maratona de jogos, Corinthians terá clássicos durante semanas decisivas na Libertadores

Nas semanas em que jogará contra o Boca Juniors, o Timão terá que enfrentar Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 06:00
A eliminação para o São Paulo na semifinal do Paulistão trouxe para o Corinthians algo raro na sequência de temporada do clube: uma semana livre para treinos. Do início de abril até o final de maio, o Timão vai ter dois jogos por semana, seja pelo Campeonato Brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
O calendário no futebol brasileiro, especialmente para equipes que disputam competições continentais, ficou apertado devido à disputa da Copa do Mundo do Catar, no fim de ano.
Dessa forma, toda a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores ficou encavalada com a terceira fase da Copa do Brasil e as primeiras rodadas do Brasileirão.
O elenco corintiano recebeu folga na terça-feira (29), mas voltará ao CT Joaquim Grava na manhã desta quarta-feira, de olho na estreia da Libertadores contra o Always Ready, da Bolívia, em La Paz, na terça-feira (5), às 21h30. Até o próximo domingo (3), o grupo treinará todos os dias no período da manhã.
> TABELA - Confira e simule os primeiros jogos do Timão na Libertadores
ESCALADA EM LA PAZ E DESGASTE FÍSICO DO ELENCO
O desafio em La Paz será o primeiro teste na maratona de jogos do Corinthians. A delegação corintiana terá que jogar no Hernando Siles. O estádio fica 3.600 metros acima do nível do mar - a cidade de São Paulo fica a 760 metros. A situação poderia ser pior, já que Always Ready manda seus jogos em El Alto, a 4.090 metros.
Outro grande dilema para Vítor Pereira nos próximos dois meses será lidar com o desgaste físicos que não só as partidas, como a rotina de viagens podem causar nos atletas. Para chegar até Cali, onde enfrentará o Deportivo, da Colômbia, na Libertadores, a delegação brasileira terá que percorrer 6.899 quilômetros.
O treinador português admitiu que o pouco tempo de descanso entre as quartas e semifinal do Paulistão (apenas 67 horas entre os jogos) prejudicaram o time, que perdeu Fagner no primeiro tempo do duelo contra o São Paulo, com uma lesão grau 1 no músculo reto da coxa esquerda.
- Para quem jogou futebol, para quem está dentro da realidade do que ponto de vista fisiológico, é muito fácil entender que uma equipe que tem 67 horas de recuperação desde o último jogo, chega a uma semifinal e defronta outra equipe que tem mais dois dias de recuperação do que nós, não é preciso abrir o livro da sabedoria para perceber que a diferença do estado em que nossa equipe chegou é totalmente diferente, em termos de intensidade - disse o treinador corintiano.
VP falou que a semana de treinos pode ser benéfica no sentido de recuperar fisicamente os jogadores e corrigir os erros identificados por ele.
- Agora, infelizmente - ou felizmente - teremos uma semana de trabalho para corrigirmos. Neste tempo todo que estive aqui, poucas vezes tive oportunidade de ir ao campo e corrigir o que queríamos. Infelizmente estamos fora dessa competição (Campeonato Paulista) – destacou Vítor Pereira.
CLÁSSICOS DURANTE DUELOS COM O BOCA JUNIORS
Será fundamental o técnico ter à disposição o elenco na sua melhor condição física, já que entre os jogos contra o Boca Juniors na Libertadores - teoricamente o adversário mais difícil do grupo E - o Timão terá dois clássicos no Brasileirão.
No final de semana que antecede o primeiro confronto contra os argentinos, o alvinegro paulista vai protagonizar o Dérbi contra o Palmeiras no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Após o duelo de volta contra a equipe xeneize, na temida Bombonera, o time do Parque São Jorge vai medir forças com o São Paulo, rival que derrotou Vítor Pereira duas vezes nesta temporada.
Confira a maratona do Corinthians nos próximos dois meses:
1 - Always Ready x Corinthians (Libertadores) - 21h30 - 5/4 - 2.897 km2 - Botafogo x Corinthians (Brasileirão) - 9-10-11/4 - 434,9 km3 - Corinthians x Deportivo Cali (Libertadores) - 21h - 13/4 - 0 km4 - Corinthians x Avaí (Brasileirão) - 16-17-18/4 - 0 km5 - Portuguesa-RJ x Corinthians (Copa do Brasil) - 19-20-21/4 - 429 km6 - Palmeiras x Corinthians (Brasileirão) - 23-24-25/4 - 0 km7 - Corinthians x Boca Juniors (Libertadores) - 21h30 - 26/4 - 0 km8 - Corinthians x Fortaleza (Brasileirão) - 30/4-1-2/5 - 0 km9 - Deportivo Cali x Corinthians (Libertadores) - 21h - 4/5 - 6.899 km10 - Red Bull Bragantino x Corinthians (Brasileirão) - 7-8-9/5 - 87 km11 - Corinthians x Portugesa-RJ (Copa do Brasil) - 10-11-12/5 - 0 km12 - Internacional x Corinthians (Brasileirão) - 14-15-16/5 - 1.132 km13 - Boca Juniors x Corinthians (Libertadores) - 21h30 - 17/5 - 2.550 km14 - Corinthians x São Paulo (Brasileirão) - 21-22-23/5 - 0 km15 - Corinthians x Always Ready (Libertadores) - 21h - 26/5 - 0 km16 - Corinthians x América-MG (Brasileirão) - 28-29-30/5 - 0 km
* os horários são de Brasília (DF)
Crédito: Timãovaiterpoucosdiasdedescansonospróximosdoismeses(Foto:AgênciaCorinthians

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