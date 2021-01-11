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Com Maracanã cedido à Conmebol, Fluminense terá sequência de quatro jogos longe do estádio

Tricolor vai atuar contra o Sport no Nilton Santos e contra o Botafogo em São Januário. Flu tem apenas 42.8% de aproveitamento longe do Maracanã neste Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 08:00

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Fluminense vai atuar no Nilton Santos contra o Sport no próximo sábado (Divulgação
Na próxima quarta-feira, contra o Corinthians, o Fluminense vai iniciar uma sequência de quatro jogos longe de casa. Isto porque, com o Maracanã à disposição da Conmebol para a final do Libertadores no fim de janeiro, o Tricolor terá que atuar em outros estádios mesmo nos jogos em que for mandante. E, se quiser seguir firme na briga por uma vaga na competição continental da próxima temporada, terá que melhorar o desempenho fora do Maraca.Até o momento, o Fluminense tem 42.8% de aproveitamento longe do Maracanã neste Campeonato Brasileiro. Foram 14 jogos (incluindo um como mandante, contra o Coritiba, no Nilton Santos, na 12ª rodada), com cinco vitórias, três empates e seis derrotas.
> Confira a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro
Devido ao Maracanã estar cedido à Conmebol, o Fluminense vai encarar o Sport, no próximo sábado, no Nilton Santos, e o Botafogo, no próximo dia 23, em São Januário. Os locais dos jogos foram confirmados no site da CBF. E entre as duas partidas ainda há o confronto contra o Coritiba, no Couto Pereira.
No Maracanã, o Fluminense conquistou 25 dos seus 42 pontos no Campeonato Brasileiro. Agora, longe de casa até o começo de fevereiro, o Tricolor vai ter que mostrar, mais uma vez, que também é forte mesmo longe do Maior do Mundo.
Confira a sequência de jogos do Fluminense:Corinthians x Fluminense - quarta-feira - Neo Química ArenaFluminense x Sport - sábado - Nilton SantosCoritiba x Fluminense - 20/01 - Couto PereiraFluminense x Botafogo - 23/01 - São Januário

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