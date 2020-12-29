Com Mancini, Corinthians já tem mais vitórias como visitante do que antes da chegada do treinador

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians conquistou mais uma vitória como visitante no Brasileirão-2020 no último domingo, contra o Botafogo, no Nilton Santos. O resultado faz parte de uma sequência invicta do time sob o comando de Vagner Mancini, que ainda não perdeu atuando fora de casa. O número de triunfos longe da Neo Química Arena com o técnico já é maior do que no período antes de sua chegada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Até aqui, são sete partidas de Mancini com o Timão como visitante e nenhuma derrota: quatro vitórias (Athletico-PR, Vasco, Coritiba e Botafogo) e três empates (América-MG, Atlético-GO e Fortaleza). Retrospecto que significa 71,43% de aproveitamento, índice bem alto para jogos fora de casa.

Antes da chegada do treinador, porém, a situação era bem diferente. Somando as partidas com Tiago Nunes e Dyego Coelho, o Corinthians fez 17 duelos longe de seus domínios, com apenas três vitórias (apenas uma no Brasileirão), seis empates e oito derrotas, um aproveitamento pífio de 29,41% dos pontos disputados, um dos piores do país nesse quesito naquela época da temporada.O momento é outro e hoje o aproveitamento corintiano como visitante na temporada subiu para 41,67% e o clube é o 12º colocado na comparação com os outros participantes da Série A. Para se ter uma ideia da boa fase alvinegra nesse aspecto, o Flamengo, líder da lista com certa folga, tem 63,22%, índice menor do que o ostentado por Mancini neste momento com o Corinthians.

Como foi possível notar, o período sob o comando de Mancini já teve mais vitórias (4) do que nas "gestões" anteriores (3 vitórias) deste ano. Aliás, o treinador assumiu o time justamente após uma derrota para o Ceará, no Castelão, quando Dyego Coelho era o responsável pela equipe. Aquele dia marcou uma sequência de quatro partidas sem vencer fora de casa.

Por essas e outras, o Corinthians ganhou estabilidade no Brasileirão e padrão de jogo, fatores que fazem o clube sonhar com uma vaga na Copa Libertadores de 2021. Mantido esse retrospecto fora de casa, esse sonho pode se tornar realidade no fim de fevereiro. Por enquanto, o Timão ocupa a nona posição na tabela, com 39 pontos, cinco atrás da primeira equipe no G6 da competição.

Corinthians como visitante em 2020

Sem Mancini17 jogos3 vitórias6 empates8 derrotas29,41% de aproveitamento

Com Mancini7 jogos4 vitórias3 empates71,43% de aproveitamento