Com mais uma vitória, Corinthians igualará campanha do primeiro turno do Brasileirão-2020

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians ainda não faz uma campanha dos sonhos de sua torcida e tem muito a melhorar, mas é inegável que o time tem melhorado seu desempenho no Brasileirão. Uma prova disso é a pontuação no campeonato, que já caminha para ser melhor do que a do primeiro turno da edição passada. Se vencer o Athletico-PR neste domingo, o Timão igualará o número de pontos de 2020.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Atualmente, o Alvinegro soma 21 pontos no campeonato, restando ainda três rodadas para o término do primeiro turno. São cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 43,75% dos pontos que disputou.

No Brasileirão-2020, quando o time completou 19 rodadas, ou seja com três rodadas a mais do que a situação deste ano, eram 24 pontos conquistados em uma campanha de seis vitórias, seis empates e sete derrotas, resultando em um aproveitamento de 42,1%, um pouco menor do que o atual em 16 partidas.Dessa forma, se vencer o Furacão na Arena da Baixada, o Corinthians igualará a campanha do primeiro turno do Brasileirão passado, no qual também vinha em recuperação, mas apresentava bem mais dificuldades e não tinha a perspectiva de melhora com o alto nível dos reforços que chegaram nesta temporada.

Quando terminou o primeiro turno da edição de 2020, o Timão ocupava a 12ª posição, com a mesma pontuação do 10º e do 11º. Na edição atual, a equipe ocupa a 11ª colocação, igualado com o 10º e com o 9º, podendo chegar perto do G6 se conquistar os três pontos em Curitiba. Isso também mostra o quanto o Alvinegro está caminhando para ficar próximo do topo da tabela.

Até o fechamento do primeiro turno do Brasileirão-2021, o Corinthians ainda vai enfrentar o Grêmio (fora de casa) e o Juventude (em casa). Caso vença essas três partidas, a equipe de Sylvinho chegará a 30 pontos e pode ficar na zona de classificação para a Libertadores, que é o principal objetivo do clube no ano.

Corinthians no primeiro turno do Brasileirão-202019 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas - 24 pontos