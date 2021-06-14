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Com mais uma vitória, Botafogo tem seis integrantes na seleção da galera da terceira rodada da Série B

Além do técnico Marcelo Chamusca, Kanu, PV, Pedro Castro, Chay e Rafael Navarro foram os atletas alvinegros presentes na seleção da rodada por votação popular no Twitter...
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Publicado em 

14 jun 2021 às 15:12

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 15:12

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo venceu o Remo por 3 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira. Com mais um triunfo, a equipe ocupa a terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro e dominou a seleção da galera da terceira rodada. Por meio de votos populares no Twitter, seis jogadores do Glorioso estão presentes na seleção, entre eles o técnico Marcelo Chamusca.
> Confira a classificação da Série B do Campeonato BrasileiroAlém do técnico Marcelo Chamusca, o zagueiro Kanu, lateral-esquerdo PV, o volante Pedro Castro, o meia-atacante Chay e o centroavante Rafael Navarro foram os atletas alvinegros presentes na seleção da rodada. Vale destacar que Kanu, PV e Chay já estiveram na seleção da rodada anterior, quando o time da estrela solitária derrotou o Coritiba por 2 a 0.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
A seleção da terceira rodada é composta por Fabio (Cruzeiro); Pedro Bambu (Vila Nova), Kanu (Botafogo), Ricardo Graça (Vasco) e PV (Botafogo); Rômulo (Cruzeiro), Pedro Castro (Botafogo), Morato (Vasco) e Chay (Botafogo); Kieza (Náutico) e Rafael Navarro (Botafogo) – Técnico: Marcelo Chamusca (Botafogo).
O próximo compromisso do Botafogo será na quinta-feira. O adversário será o Londrina, às 19h, no Estádio do Café. Em caso de vitória, a equipe pode assumir a liderança da Série B dependendo de outros resultados como as derrotas de Brusque a Náutico.

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