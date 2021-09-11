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Com mais tempo em campo, Bobadilla aumenta poder de decisão do Fluminense nos últimos três jogos

Após se recuperar de lesão e Covid-19, atacante ganhou espaço no elenco; camisa 19 marcou dois gols nas últimas três rodadas do Brasileiro...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 06:00
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Desde abril de 2021 no Fluminense, Bobadilla teve poucas chances de estar em campo. Recentemente, o centroavante tem ganhado espaço na equipe de Marcão e foi decisivo nas últimas rodadas, com dois gols em três jogos. Disputando vaga com Fred e Abel Hernández, o paraguaio demonstra potencial para aumentar a ofensividade da equipe, apesar da pouca minutagem. Emprestado pelo Guaraní, do Paraguai, o atacante fez sua estreia no Carioca, na partida contra o Madureira. Logo de primeira, causou boa impressão ao marcar o seu primeiro gol com a camisa tricolor. Após a vitória no campeonato estadual, Bobadilla entrou no lugar de Fred nos cinco jogos seguintes, inclusive contra o Santa Fe e Junior Barranquilla, pela Libertadores. Com o início do Brasileiro e o entrosamento de Abel Hernández, o camisa 19 perdeu espaço. Em julho, Bobadilla sofreu uma lesão na panturrilha direita, o que prolongou seu afastamento dos gramados. Pouco tempo depois de sua recuperação, o jogador testou positivo para Covid-19 e precisou passar mais tempo afastado da equipe principal.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroDe volta após meses sem atuar, o centroavante tem sido opção frequente no esquema tático de Marcão. Em todas as partidas sob o comando do técnico, Bobadilla participou como titular ou reserva utilizado. Se a expectativa era de um retorno gradual do desempenho, a realidade demonstrou ser o oposto.
No jogo contra o Bahia, entrou aos 66 minutos e marcou o segundo gol do Fluminense. Contra a Chapecoense, na última rodada, entrou como titular e abriu o placar para o Tricolor. Na Arena Condá, Bobadilla foi um dos destaques da equipe e recebeu nota 7.7 do site SofaScore e 7,0 do LANCE!. Além do gol, finalizou quatro vezes, deu um passe decisivo e venceu nove dos 14 duelos que participou. + ATUAÇÕES: Bobadilla e Luiz Henrique marcam para o Fluminense e recebem as maiores notas
Com a camisa tricolor, Bobadilla fez 21 jogos até agora, pelo Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Com o atacante em campo, o time acumula sete vitórias, oito empates e seis derrotas. Diante da necessidade de poupar jogadores, o paraguaio mostra que pode conquistar ainda mais espaço no elenco principal e ser decisivo para o segundo turno do Brasileiro.
*Estagiária sob a supervisão de Paulo Victor Reis

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