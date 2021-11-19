Com mais 2 jogos fora no Brasileirão, Corinthians pode igualar ou ampliar seu último pior jejum como visitante

O Corinthians tem apenas mais dois jogos a disputar como visitante nesta reta final do Campeonato Brasileiro. E ainda sem vencer fora de casa no segundo turno da competição, o Alvinegro corre o risco de igualar ou até ampliar o seu último pior jejum fora de casa, que foi amargado na edição de 2019 do torneio nacional, quando completou oito partidas sem triunfos longe de Itaquera.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Ao ser derrotado por 1 a 0 para o Flamengo na última quarta-feira à noite, no Maracanã, o Timão acumulou sete confrontos consecutivos sem vitórias no campo dos adversários. A equipe ganhou pela última vez nos domínios de um rival no dia 28 de agosto, quando bateu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, com um gol de Jô, pela penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Depois daquele jogo, o time comandado pelo técnico Sylvinho deu início a um longo jejum fora de casa, que contou com três empates (com Atlético-GO, Red Bull Bragantino e Internacional) e quatro derrotas (para Sport, São Paulo, Atlético-MG e Flamengo). E o desafio seguinte distante da Neo Química Arena será na próxima quinta-feira, quando terá pela frente o Ceará, às 20h, no Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.Um longo intervalo de 89 dias separam a última vitória sobre o Grêmio no Sul e a data da partida diante do rival cearense. E se o Timão não levar a melhor neste confronto, vai igualar um jejum como visitante que o clube amargou pela última vez em 1º de dezembro de 2019, quando foi batido pelo Atlético-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte, e completou oito jogos sem vitórias fora de casa.

RISCO DE FICAR ATÉ UM TURNO INTEIRO SEM VENCER FORA DE CASA

Caso não supere o Ceará, em duelo da 35ª rodada do Brasileirão, o Corinthians terá só mais uma chance de encerrar seu jejum como visitante nesta edição da competição. E isso ocorreria apenas na 38ª e última jornada do torneio, contra o Juventude, em Caxias do Sul, no dia 8 de dezembro, quando também poderia atingir nove duelos - e completar um turno inteiro - sem ganhar fora de casa.

No seu último pior jejum como visitante, completado com uma derrota para o Galo, o Timão também não conseguiu bater Grêmio, São Paulo, Goiás, CSA, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Nesta sequência, os corintianos sofreram cinco derrotas e empataram três partidas. E este mesmo retrospecto recente fora de casa será repetido se a equipe for superada pelo Ceará na quinta-feira.

CHANCE DE EMPLACAR ATÉ 9 VITÓRIAS SEGUIDAS COMO MANDANTE

Nesta sua reta final de campanha, com cinco confrontos pela frente, o Corinthians ainda tem três jogos a fazer como mandante. O próximo deles será neste domingo, quando enfrenta o Santos, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. E, neste caso, para conquistar a sua sétima vitória consecutiva em casa, onde também não perde uma partida desde o dia 1º de agosto, quando foi batido pelo Flamengo por 3 a 1, pela 14ª rodada.

Após encarar o Santos, o Alvinegro também atuará em seu estádio contra o Athletico-PR, no dia 28 de novembro, e diante do Grêmio, em 5 de dezembro, pelas respectivas antepenúltima e última jornadas do torneio. E se vencer todos estes confrontos como mandante e não ganhar nenhum dos dois derradeiros longe de Itaquera, a equipe fechará campanha com nove vitórias seguidas diante dos seus torcedores e com nove jogos sem vencer fora de casa.

Em meio a esta enorme diferença entre os desempenho exibidos dentro e fora de seus domínios, o Corinthians atuará neste domingo com a certeza de que uma vitória o colocará no G4 do Brasileirão, a zona de classificação à fase de grupos da Copa Libertadores. Em quinto lugar, com 50 pontos, a equipe está dois atrás do Red Bull Bragantino, atual quarto colocado, mas que já disputou a sua partida válida pela 34ª rodada, antecipada porque o clube participa neste sábado da decisão da Copa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, no Uruguai.

Confira a sequência de jogos do último maior jejum fora de casa do Timão*:

5/10/2019 - Grêmio 0 x 0 Corinthians 13/10/2019 - São Paulo 1 x 0 Corinthians 16/10/2019 - Goiás 2 x 2 Corinthians 30/10/2019 - CSA 2 x 1 Corinthians 3/11/2019 - Flamengo 4 x 1 Corinthians9/11/2019 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians24/11/2019 - Botafogo 1 x 0 Corinthians 1/12/2019 - Atlético-MG 2 x 1 Corinthians

(*) Todos os confrontos foram válidos pelo Brasileirão de 2019