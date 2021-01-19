Com maioria dos pontos conquistados fora de casa, Flamengo assume posto de melhor visitante do Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Se o aproveitamento do Flamengo em casa no Brasileirão é decepcionante, o mesmo não pode ser dito quando o clube atua longe do Maracanã. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, nesta segunda-feira, o Rubro-Negro se tornou o melhor visitante entre os 20 clubes da Série A e, inclusive, ultrapassou o número de pontos conquistados como mandante.

+ Confira a nota dos jogadores do Flamengo na vitória em GoiâniaCom a vitória sobre o clube goiano, o Flamengo chegou a oito triunfos como visitante. Somado aos três empates, são 27 pontos conquistados longe dos seus domínios. O São Paulo, dono da segunda melhor campanha, somou 26 pontos fora de casa.

Se levarmos em conta o número de partidas disputadas, o feito se torna ainda mais impressionante. Com 27 pontos em 14 jogos como visitante, o Flamengo tem aproveitamento de 64%. O São Paulo, por sua vez, já disputou 16 jogos fora de casa e tem aproveitamento de 54%.

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Mais do que isso, o desempenho do Flamengo como visitante já é melhor do que como mandante nesta edição do Brasileirão. Em casa, o clube disputou 15 partidas e conquistou 25 pontos, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas - apenas a nona melhor campanha da Série A.MELHORES CAMPANHAS COMO VISITANTE:

1º - Flamengo - 27 pontos (14 jogos) - 64%2º - São Paulo - 26 pontos (16 jogos) - 54%3º - Internacional - 22 pontos (15 jogos) - 49%4º - Palmeiras - 22 pontos (14 jogos) - 52%5º - Ceará - 19 pontos (15 jogos) - 42%SEQUÊNCIA DE JOGOS FORA DO RIO

O Flamengo colocará esse bom retrospecto fora do Maracanã à prova nas próximas semanas. Após a partida contra o Goiás, o clube tem mais quatro compromissos longe do Rio de Janeiro em sequência. A partida contra o Palmeiras, apesar do mando rubro-negro, será disputada em Brasília, uma vez que o Maracanã está entregue à Conmebol para a final da Libertadores.

21/01 - Flamengo x Palmeiras - Mané Garrincha24/01 - Athletico-PR x Flamengo - Arena da Baixada28/01 - Grêmio x Flamengo - Arena do Grêmio02/02 - Sport x Flamengo - Ilha do Retiro