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Com maior jejum no ano pelo Palmeiras, Luiz Adriano tenta acabar com seca em Goiânia

Atacante não marca há sete jogos e última vez foi contra o Corinthians. Antes artilheiro do Verdão na temporada, ele viu Willian o superar no período sem gols com a camisa alviverde...
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Publicado em 

25 out 2020 às 08:00

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro neste domingo (25), às 16h (horário de Brasília) contra o Atlético-GO, fora de casa. O Verdão vem de quatro derrotas seguidas no torneio nacional e o caminho das vitórias passa pelos pés de Luiz Adriano.
O atacante tem vivido com problemas físicos, desfalcou o time e, quando esteve em campo, passou em branco. São sete partidas sem marcar e este é o maior jejum dele na temporada de 2020. Contra o Tigre, na goleada por 5 a 0, o camisa 10 desperdiçou um pênalti.
A última vez em que balançou as redes adversárias aconteceu justamente em uma penalidade máxima, contra o Corinthians, no triunfo por 2 a 0. Desde então, foram cinco oportunidades como titular (Guaraní, Flamengo, Coritiba, Fortaleza e Tigre) e duas entrando no decorrer da partida (Grêmio e São Paulo). O atacante só atuou do início ao fim diante do clube carioca.Antes goleador absoluto do Palmeiras na temporada, Luiz viu, no período de seca, Willian o superar na artilharia. Estacionado nos 11 gols, ele está três atrás do Bigode. Ambos são os principais no quesito no ano.
São 48 partidas com a camisa alviverde e 18 gols marcados. No tempo em que está no clube, a maior série sem gols dele aconteceu entre o fim da temporada passada e início da atual, quando ficou nove compromissos sem marcar - Grêmio, Fluminense e Flamengo (2019) e Atlético Nacional, New York City, Ituano, São Paulo, Red Bull Bragantino e Ponte Preta (2020).
Ele voltou a marcar somente no triunfo por 3 a 1 sobre o Mirassol, no primeiro jogo do Palmeiras no gramado sintético do Allianz Parque.

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