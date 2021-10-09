Com Madson, Santos divulga os relacionados para jogo contra o Grêmio

Com a volta do lateral-direito Madson, o Santos divulgou a lista de relacionados para a partida deste domingo, ás 16 horas, diante do Grêmio, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.Madson ficou cerca de um mês afastado dos gramados por sentir dores articulares, mas foi titular e fez um gol no empate do Peixe diante do São Bernardo FC pela Copa Paulista. O jogador desceu para o time sub-23 justamente para ganhar ritmo de jogo.
Com a volta de Madson, o goleiro Diógenes ficou fora da relação para o confronto deste domingo. Os outros relacionados são os mesmos do clássico contra o São Paulo.Confira os jogadores relacionados pelo técnico Fábio Carille.
Goleiros: João Paulo e JandreiLaterais: Pará, Madson, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Wagner Leonardo, Danilo Boza e Emiliano VelázquezVolantes: Vinicius Balieiro, Camacho, Jobson e Vinícius ZanoceloMeias: Gabriel Pirani, Jean Mota e Carlos SánchezAtacantes: Marinho, Léo Baptistão, Raniel, Marcos Guilherme, Lucas Braga, Ângelo e Diego Tardelli