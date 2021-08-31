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Com Luiz Henrique e Carlinhos, Enderson aposta em rostos conhecidos para reforçar o Botafogo

Meio-campista e lateral-esquerdo jogaram com frequência no Fortaleza sob o comando do treinador, que dá aval para jogadores já conhecidos em momento decisivo da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 05:00

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 05:00

Crédito: Luiz Henrique e Carlinhos (Montagem Lance! Fotos: Bruno Oliveira / FEC; Divulgação Twitter / Fortaleza
As lesões atormentaram o Botafogo nos últimos dias e o clube se viu obrigado a retornar ao mercado. Dois nomes têm situação bem avançada para defender o Alvinegro até o fim da Série B do Brasileirão: o meia Luiz Henrique e o lateral-esquerdo Carlinhos, ambos do Fortaleza, que vai emprestar os atletas.
+ Cria do Flamengo, boa fase com Enderson e passe refinado: quem é Luiz Henrique, alvo do Botafogo
Os dois jogadores são esperados no Rio de Janeiro durante a semana para a realização de exames e assinatura do contrato. O Botafogo passou a buscar jogadores para essas posições na semana passada, como o LANCE! havia adiantado, e os encontrou no Leão.
Não é por acaso: os dois trabalharam com Enderson Moreira, treinador do Botafogo, no clube cearense. Os nomes tiveram o aval do comandante e o Alvinegro deu prosseguimento às conversas. O Leão não se opôs aos empréstimos, já que a dupla não jogava com frequência sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.Se aproximando já da parte decisiva da temporada - o começo do segundo turno reserva confrontos diretos para o Botafogo pelo G4 -, Enderson Moreira resolveu apostar em jogadores que já conhecia. Outros atletas foram indicados e passaram pelo crivo da equipe de análise do Botafogo, mas o técnico optou por atletas que já passaram pelo seu comando.
Luiz Henrique teve a melhor sequência como jogador do Fortaleza justamente sob o comando de Enderson Moreira, na reta final do último Campeonato Brasileiro. Carlinhos, além do Leão, também trabalhou com o treinador no América-MG, em 2017.
Os dois chegam para encorpar o plantel. Luiz pode atuar pelo lado esquerdo ou na parte central no sistema ofensivo, além de volante. Carlinhos é um ofensivo lateral-esquerdo que vem para o lugar de Hugo, fora da Série B por conta de uma lesão na clavícula.

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