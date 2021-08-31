Com Luiz Henrique e Carlinhos, Enderson aposta em rostos conhecidos para reforçar o Botafogo

Crédito: Luiz Henrique e Carlinhos (Montagem Lance! Fotos: Bruno Oliveira / FEC; Divulgação Twitter / Fortaleza

As lesões atormentaram o Botafogo nos últimos dias e o clube se viu obrigado a retornar ao mercado. Dois nomes têm situação bem avançada para defender o Alvinegro até o fim da Série B do Brasileirão: o meia Luiz Henrique e o lateral-esquerdo Carlinhos, ambos do Fortaleza, que vai emprestar os atletas.

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Os dois jogadores são esperados no Rio de Janeiro durante a semana para a realização de exames e assinatura do contrato. O Botafogo passou a buscar jogadores para essas posições na semana passada, como o LANCE! havia adiantado, e os encontrou no Leão.

Não é por acaso: os dois trabalharam com Enderson Moreira, treinador do Botafogo, no clube cearense. Os nomes tiveram o aval do comandante e o Alvinegro deu prosseguimento às conversas. O Leão não se opôs aos empréstimos, já que a dupla não jogava com frequência sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.Se aproximando já da parte decisiva da temporada - o começo do segundo turno reserva confrontos diretos para o Botafogo pelo G4 -, Enderson Moreira resolveu apostar em jogadores que já conhecia. Outros atletas foram indicados e passaram pelo crivo da equipe de análise do Botafogo, mas o técnico optou por atletas que já passaram pelo seu comando.

Luiz Henrique teve a melhor sequência como jogador do Fortaleza justamente sob o comando de Enderson Moreira, na reta final do último Campeonato Brasileiro. Carlinhos, além do Leão, também trabalhou com o treinador no América-MG, em 2017.