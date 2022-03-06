Com Luís Castro a caminho, Botafogo luta para formatar elenco e seguir com cautela rumo à sua 'nova era'

O caminhar do Botafogo até sua "nova era" vai se refletindo aos poucos no gramado. Após encerrar a novela e definir que Luís Castro chegará ao clube em até duas semanas, a diretoria alvinegra estreita mais as conversas com o futuro treinador da equipe. A preocupação em garimpar talentos e oferecer condições ao comandante passa pelo olho clínico do grupo montado por John Textor. Além disto, a transição acontecerá em meio à temporada, uma vez que falta pouco para as disputas da Copa do Brasil e do Brasileirão. De acordo com o "UOL", a negociação com Renzo Saravia avançou, o que dá . O lateral-direito rescindiu recentemente com o Porto e o Botafogo teria de arcar, a princípio, só com seus salários e luvas. O ex-jogador do internacional seria uma alternativa devido à ausência de Rafael, que está afastado por tempo indeterminado.

Outro nome que chegou a ser ventilado no Botafogo foi o de Kaio Pantaleão. O volante (que também atua como zagueiro) estava no Krasnodar-RUS e teve seu contrato suspenso devido à paralisação do Campeonato Russo. Porém, seu empresário, Fábio Aurélio Rodrigues, inicialmente disse que não houve procura do Alvinegro pelo jogador de 26 anos.

As oscilações defensivas atuais do Botafogo e as dificuldades recentes na proteção à marcação indicam rotas nas quais o clube ainda ficará de olho no mercado.

Com a Copa do Brasil e o Brasileirão como suas primeiras competições como treinador do Botafogo, Luís Castro também terá de contar com um voto de confiança dentro e fora do clube. Afinal, o treinador chega para fazer parte de um planejamento meticuloso, de fazer com que o Botafogo volte a galgar degraus ainda maiores.

Sua perspicácia, aliada à cautela que o clube está tendo para montar a equipe da nova gestão, serão cruciais para que a SAF do Botafogo se solidifique.