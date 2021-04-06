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Com Luccas Claro, Fluminense divulga lista de relacionados para jogo contra o Macaé

Michel Araújo e Miguel ficam de fora da lista por opção técnica. Embora tenha se recuperado de dores na coxa, Muriel fez poucas sessões de treino se segue fora...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 14:38

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 14:38
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
Nesta terça-feira, o Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Macaé, no estádio Raulino de Oliveira, às 21h35, válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Dentre os nomes, estão duas novidades: Luccas Claro, que deve estrear no time titular, e Samuel Xavier.
> Veja a tabela do Campeonato Carioca
Samuel Xavier ficou um tempo parado depois de deixar o Ceará antes da última rodada do Brasileirão e também por ter testado positivo para o novo coronavírus. Recuperada a forma física, ele estará à disposição do técnico Roger Machado. No entanto, o Tricolor terá os desfalques de Michel Araújo e Miguel. Os dois ficam de fora da lista por opção técnica. Já Muriel, que se recuperou das dores na coxa, teve poucas sessões de treino, então também fica de fora. Assim, confira o provável time titular do Fluminense para a partida.
Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Lucca (Wellington ou Gabriel Teixeira), Fred e Luiz Henrique. Técnico: Roger Machado.

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