Com Luccas Claro, Fluminense divulga lista de relacionados para jogo contra o Macaé

Nesta terça-feira, o Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Macaé, no estádio Raulino de Oliveira, às 21h35, válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Dentre os nomes, estão duas novidades: Luccas Claro, que deve estrear no time titular, e Samuel Xavier.

Samuel Xavier ficou um tempo parado depois de deixar o Ceará antes da última rodada do Brasileirão e também por ter testado positivo para o novo coronavírus. Recuperada a forma física, ele estará à disposição do técnico Roger Machado. No entanto, o Tricolor terá os desfalques de Michel Araújo e Miguel. Os dois ficam de fora da lista por opção técnica. Já Muriel, que se recuperou das dores na coxa, teve poucas sessões de treino, então também fica de fora. Assim, confira o provável time titular do Fluminense para a partida.