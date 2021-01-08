Com Luan e Danilo recuperados, Palmeiras finaliza preparação para encarar Sport

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (8), na Academia de Futebol, e finalizou a sua preparação para encarar o Sport, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão 2020. Após duas semanas sem entrar em campo pela competição nacional, Abel Ferreira manteve o mistério da delegação que viaja para o Recife.

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A grande novidade da atividade foi o retorno do zagueiro Luan. Recuperado das dores nas costas que fizeram com que o camisa 13 perdesse o duelo diante do River Plate no meio da semana, ele deve estar entre os relacionados para o confronto diante do Leão.

Danilo foi outro jogador que participou de toda a atividade, após não ter entrado em campo no treino de ontem por ter ficado fortalecendo a parte física na parte interna do CT alviverde.Danilo e Luan estão à disposição de Abel Ferreira (Fotos: Cesar Greco/Palmeiras)Além dos lesionados Felipe Melo, Wesley e Luan Silva, o único desfalque confirmado é o lateral-direito Mayke, que foi diagnosticado com Covid-19 e deve ficar mais uma semana afastado do clube.

Uma provável escalação do Palmeiras diante do Sport é: Jaílson, Garcia, Luan, Kuscevic e Esteves; Emerson Santos, Patrick de Paula e Lucas Lima; Gabriel Veron, Breno Lopes e Willian.