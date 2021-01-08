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Com Luan e Danilo recuperados, Palmeiras finaliza preparação para encarar Sport

Titulares do Verdão treinaram após ficarem de fora das últimas atividades da equipe
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LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 15:00

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 15:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (8), na Academia de Futebol, e finalizou a sua preparação para encarar o Sport, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão 2020. Após duas semanas sem entrar em campo pela competição nacional, Abel Ferreira manteve o mistério da delegação que viaja para o Recife.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Confira como estava o campeão após 28 rodadas no Brasileirão por pontos corridos desde 2007
A grande novidade da atividade foi o retorno do zagueiro Luan. Recuperado das dores nas costas que fizeram com que o camisa 13 perdesse o duelo diante do River Plate no meio da semana, ele deve estar entre os relacionados para o confronto diante do Leão.
Danilo foi outro jogador que participou de toda a atividade, após não ter entrado em campo no treino de ontem por ter ficado fortalecendo a parte física na parte interna do CT alviverde.Danilo e Luan estão à disposição de Abel Ferreira (Fotos: Cesar Greco/Palmeiras)Além dos lesionados Felipe Melo, Wesley e Luan Silva, o único desfalque confirmado é o lateral-direito Mayke, que foi diagnosticado com Covid-19 e deve ficar mais uma semana afastado do clube.
Uma provável escalação do Palmeiras diante do Sport é: Jaílson, Garcia, Luan, Kuscevic e Esteves; Emerson Santos, Patrick de Paula e Lucas Lima; Gabriel Veron, Breno Lopes e Willian.
O Alviverde Imponente viaja para a capital pernambucana após o almoço desta sexta-feira e só retorna para São Paulo no domingo (10), quando já volta totalmente as suas atenções para a volta da semifinal da Copa Libertadores.

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