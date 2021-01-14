Com lista grande de pendurados, Corinthians evita suspensos no Dérbi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians goleou o Fluminense por 5 a 0, na última quarta-feira, e já virou a chavinha para pensar no Dérbi da próxima segunda, no Allianz Parque. E a preparação para encarar o clássico começou contra o time carioca, já que o Alvinegro evitou suspensões pelo terceiro amarelo, mesmo com uma grande lista de pendurados. Vagner Mancini terá só problemas com lesionados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Corinthians transforma o elenco em cartoons; veja o resultado final!

Para enfrentar o Flu, o Timão tinha oito pendurados entre os relacionados: Luan, Fagner, Gabriel, Gil, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio. Cinco deles foram titulares na Neo Química Arena: Cássio, Fagner, Gabriel, Gil e Mateus Vital. Além deles, Luan e Camacho entraram no segundo tempo.

Apesar de Mancini não ter aberto mão de utilizar todos esses atletas, nenhum deles foi advertido com o terceiro cartão amarelo. O único que levou punição durante a partida foi Cantillo, que agora passou a ficar pendurado, aumentando a lista corintiana pensando nas próximas rodadas do Brasileirão-2020.Além de ter todos esses jogadores à disposição, Mancini poderá contar novamente com Ramiro, que cumpriu suspensão diante do Flu e deve retornar ao time titular, brigando por vaga com Cantillo, que o substituiu. No entanto, o técnico do Timão terá desfalques certos como o de Otero, ainda em quarentena por conta da Covid-19, e de Lucas Piton, que passou por cirurgia.

Roni, que faz um tratamento no pé, ainda é dúvida. Caso retorne aos treinamentos, tem chance de ser relacionado. Uma possível escalação do Corinthians para o Dérbi é: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro (Cantillo); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Jô.