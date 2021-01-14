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futebol

Com lista grande de pendurados, Corinthians evita suspensos no Dérbi

Timão tinha oito jogadores com dois amarelos, sendo dois deles titulares. No entanto, apenas Cantillo, que não tinha problemas com cartões, foi advertido contra o Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 14:03

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 14:03

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians goleou o Fluminense por 5 a 0, na última quarta-feira, e já virou a chavinha para pensar no Dérbi da próxima segunda, no Allianz Parque. E a preparação para encarar o clássico começou contra o time carioca, já que o Alvinegro evitou suspensões pelo terceiro amarelo, mesmo com uma grande lista de pendurados. Vagner Mancini terá só problemas com lesionados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Corinthians transforma o elenco em cartoons; veja o resultado final!
Para enfrentar o Flu, o Timão tinha oito pendurados entre os relacionados: Luan, Fagner, Gabriel, Gil, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio. Cinco deles foram titulares na Neo Química Arena: Cássio, Fagner, Gabriel, Gil e Mateus Vital. Além deles, Luan e Camacho entraram no segundo tempo.
Apesar de Mancini não ter aberto mão de utilizar todos esses atletas, nenhum deles foi advertido com o terceiro cartão amarelo. O único que levou punição durante a partida foi Cantillo, que agora passou a ficar pendurado, aumentando a lista corintiana pensando nas próximas rodadas do Brasileirão-2020.Além de ter todos esses jogadores à disposição, Mancini poderá contar novamente com Ramiro, que cumpriu suspensão diante do Flu e deve retornar ao time titular, brigando por vaga com Cantillo, que o substituiu. No entanto, o técnico do Timão terá desfalques certos como o de Otero, ainda em quarentena por conta da Covid-19, e de Lucas Piton, que passou por cirurgia.
Roni, que faz um tratamento no pé, ainda é dúvida. Caso retorne aos treinamentos, tem chance de ser relacionado. Uma possível escalação do Corinthians para o Dérbi é: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro (Cantillo); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Jô.
Com 42 pontos, o Timão ocupa a oitava posição na tabela do Brasileirão, e enfrenta o Palmeiras na próxima segunda-feira, às 19h, no Allianz Parque, em duelo atrasado da 28ª rodada da competição valendo a briga pelo G6.

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