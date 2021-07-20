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Com Lisca no Vasco, Botafogo perde principal alvo e completa uma semana sem técnico

Alvinegro havia voltado à carga pelo treinador na última segunda após uma recusa inicial, mas ele fechou com o Cruz-Maltino; clube vai para o segundo jogo seguido com interino
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Publicado em 20 de Julho de 2021 às 13:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 13:03
Crédito: Anderson Gores/Agência F8/Lancepress!
Tudo girou e a situação do Botafogo parece que não mudou. Ainda em busca de um novo técnico após a demissão de Marcelo Chamusca, o clube perdeu o principal alvo: Lisca foi anunciado pelo Vasco no começo da tarde desta terça.
+ Botafogo x Goiás: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites
Desta forma, o Alvinegro completa, também nesta terça-feira, uma semana sem treinador. A equipe vai para a segunda partida sendo comandada por um interino: Ricardo Resende, técnico da equipe sub-20 - no primeiro jogo, derrota para o Brusque em Santa Catarina.
Lisca havia recusado o Botafogo na semana passada, ainda quando Marcelo Cabo era técnico do Vasco. O “Doido” recusou a proposta e a contraoferta do Alvinegro, mesmo chegando perto do que ele havia pedido para a diretoria.
Dias passaram e o clube, sem avançar em nenhuma situação, voltou a colocar Lisca no radar. Na última segunda-feira, o Botafogo teve uma reunião e apresentou novos números ao treinador, que pediu um tempo de resposta.
Ao mesmo tempo, o Vasco demitia Marcelo Cabo. Pouco tempo depois, iniciou as buscas por Lisca. Poucas reuniões bastaram para o Cruz-Maltino selar o acordo com o novo técnico. O rival ficou menos de 24 horas sem alguém fixo no comando.
+ Confira a tabela da Série B
O Botafogo, por sua vez, segue na dificuldade do planejamento e já são sete dias sem uma resposta e um novo técnico. A diretoria, mais uma vez, voltou à estaca zero.

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