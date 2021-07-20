Com Lisca no Vasco, Botafogo perde principal alvo e completa uma semana sem técnico

Crédito: Anderson Gores/Agência F8/Lancepress!

Tudo girou e a situação do Botafogo parece que não mudou. Ainda em busca de um novo técnico após a demissão de Marcelo Chamusca, o clube perdeu o principal alvo: Lisca foi anunciado pelo Vasco no começo da tarde desta terça.

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Desta forma, o Alvinegro completa, também nesta terça-feira, uma semana sem treinador. A equipe vai para a segunda partida sendo comandada por um interino: Ricardo Resende, técnico da equipe sub-20 - no primeiro jogo, derrota para o Brusque em Santa Catarina.

Lisca havia recusado o Botafogo na semana passada, ainda quando Marcelo Cabo era técnico do Vasco. O “Doido” recusou a proposta e a contraoferta do Alvinegro, mesmo chegando perto do que ele havia pedido para a diretoria.

Dias passaram e o clube, sem avançar em nenhuma situação, voltou a colocar Lisca no radar. Na última segunda-feira, o Botafogo teve uma reunião e apresentou novos números ao treinador, que pediu um tempo de resposta.

Ao mesmo tempo, o Vasco demitia Marcelo Cabo. Pouco tempo depois, iniciou as buscas por Lisca. Poucas reuniões bastaram para o Cruz-Maltino selar o acordo com o novo técnico. O rival ficou menos de 24 horas sem alguém fixo no comando.

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