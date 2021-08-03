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futebol

Com lesão no joelho, John passará por cirurgia no Santos

Goleiro tem uma lesão no menisco. Volante Kevin Malthus também passará por cirurgia...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 19:29
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos anunciou que o goleiro John e o meio-campo Kevin Malthus passarão por procedimentos cirúrgicos nesta quarta-feira (4), às 15 horas, com o doutor Moisés Cohen, no Hospital Albert Einstein.O arqueiro passou por uma lesão meniscal no joelho, enquanto Kevin sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o treino realizado no CT da Chapecoense na última segunda-feira (3). Não há previsão de retorno para ambos, mas o caso do volante é mais grave. Com esse tipo de lesão, é necessário de 6 a 9 meses de recuperação.
Luiz Felipe, por sua vez, sofreu uma lesão grau 1 no adutor esquerdo na partida do último domingo contra a Chapecoense e segue com o grupo em tratamento intensivo para a sua recuperação.O Santos tem o duelo contra a Juazeirense, nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, o time da Vila Belmiro saiu vencedor por 4 a 0. Qualquer vitória, empate, ou derrota por 3 gols de diferença classificam o alvinegro praiano.
Os goleiros neste confronto serão João Paulo, que vive grande fase, e Diógenes, de 20 anos. O jogador realizou diversos treinos em meio a um revezamento entre goleiros da base, mas ainda não teve nenhuma oportunidade para atuar. Recentemente, o arqueiro vem sendo titular no time do Santos Sub-23, que joga o Brasileirão de Aspirantes.

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