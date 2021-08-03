Com lesão no joelho, John passará por cirurgia no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos anunciou que o goleiro John e o meio-campo Kevin Malthus passarão por procedimentos cirúrgicos nesta quarta-feira (4), às 15 horas, com o doutor Moisés Cohen, no Hospital Albert Einstein.O arqueiro passou por uma lesão meniscal no joelho, enquanto Kevin sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o treino realizado no CT da Chapecoense na última segunda-feira (3). Não há previsão de retorno para ambos, mas o caso do volante é mais grave. Com esse tipo de lesão, é necessário de 6 a 9 meses de recuperação.

Luiz Felipe, por sua vez, sofreu uma lesão grau 1 no adutor esquerdo na partida do último domingo contra a Chapecoense e segue com o grupo em tratamento intensivo para a sua recuperação.O Santos tem o duelo contra a Juazeirense, nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, o time da Vila Belmiro saiu vencedor por 4 a 0. Qualquer vitória, empate, ou derrota por 3 gols de diferença classificam o alvinegro praiano.