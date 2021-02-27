Com lesão no joelho direito, César, do Flamengo, será submetido a uma cirurgia

O Flamengo terá um desfalque em sua lista de goleiros para o início da temporada de 2021. Após exame realizado neste sábado, foi diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito de César. O jogador de 29 anos terá de se submeter a uma cirurgia para se recuperar.De acordo com o Rubro-Negro, o procedimento cirúrgico será realizado no dia 7 de março, às 7h, no Hospital Samaritano Barra, pelo doutor Max Ramos, acompanhado por Márcio Tannure.