Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com lesão no joelho direito, César, do Flamengo, será submetido a uma cirurgia

Rubro-Negro informa neste sábado que o goleiro lesionou o ligamento cruzado do joelho direito. Procedimento cirúrgico acontecerá no dia 7 de março...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 12:03

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 12:03

Crédito: César estava perto de ser emprestado ao Atlético-GO (Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo terá um desfalque em sua lista de goleiros para o início da temporada de 2021. Após exame realizado neste sábado, foi diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito de César. O jogador de 29 anos terá de se submeter a uma cirurgia para se recuperar.De acordo com o Rubro-Negro, o procedimento cirúrgico será realizado no dia 7 de março, às 7h, no Hospital Samaritano Barra, pelo doutor Max Ramos, acompanhado por Márcio Tannure.
Sem espaço no Flamengo, principalmente após a ascensão de Hugo, César estava prestes a ser emprestado para o Atlético-GO até o final do ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados