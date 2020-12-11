Com lesão muscular no quadril, Haaland inicia tratamento no Qatar e desfalcará o Dortmund até janeiro

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Destaque e artilheiro do Borussia Dortmund na temporada, Erling Haaland seguirá sendo desfalque pelas próximas semanas. Com uma lesão muscular no quadril, o atacante foi autorizado pelo clube alemão a para o Qatar, onde realizará o tratamento em uma clínica médica. Assim, a previsão é de que o norueguês só volte a atuar em janeiro de 2021.

+ Confira a tabela do Campeonato AlemãoA ida do atleta para o país do Oriente Médio, no entanto, não era simples, uma vez que a Alemanha aprovou, em novembro, novas restrições de viagem por causa da pandemia do coronavírus. Em nota oficial, o clube alemão informou que espera que Haaland siga todos os protocolos sanitários e esteja de volta à Alemanha antes do natal.

Haaland sofreu uma lesão muscular no quadril no dia 1 de dezembro, durante um treinamento do Borussia Dortmund. Diretor esportivo do clube, Michael Zorc explicou a decisão de aceitar a solicitação do jogador e garantiu que a recuperação será feita sob consulta do departamento médico aurinegro.

- Era o desejo dele fazer a reabilitação no Catar. Ele está cercado de especialistas, que estão em contato direto com o nosso departamento médico. Por isso concordamos com essa solicitação.