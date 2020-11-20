Com lesão 'grave e complexa', Thiago Maia, do Flamengo, passará por cirurgia neste sábado

Com uma lesão "grave e complexa" no joelho esquerdo, conforme avaliado pelo Dr. Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, Thiago Maia será submetido a um procedimento cirúrgico no local neste sábado, no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o qual será realizado pelo Doutor Max Ramos e acompanhada pelo médico do clube.

- O atleta Thiago Maia sofreu um entorse do joelho esquerdo no jogo entre Flamengo e Atlético-GO. Devido a esse trauma, fez uma lesão no canto posterolateral, que é uma lesão complexa, grave, dos ligamentos do joelho, que o tratamento é cirúrgico. Após discussão do caso clínico e com consciência do departamento médico do Lille, foi optado pelo tratamento cirúrgico - informou Dr. Márcio Tannure, em boletim divulgado pelo Flamengo nesta sexta-feira.> CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO BRASILEIRÃO!Thiago Maia está emprestado ao Flamengo até junho de 2021, e - tanto o clube da Gávea quanto o jogador - já manifestaram os desejos de prolongarem a "estadia" do mesmo com um contrato definitivo. As negociações com o Lille, da França, já haviam sido iniciadas, resta saber se a lesão mudará o cenário, O departamento médico do Flamengo, como de costume, não informou previsão para recuperação do meio-campista, que disputou 29 jogos pelo Rubro-Negro.