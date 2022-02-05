Com Kenedy na lista, Chelsea confirma relacionados para o Mundial de Clubes

O Chelsea definiu a lista de relacionados para a disputa do Mundial de Clubes. Dentre os nomes, estão dois brasileiros: o zagueiro Thiago Silva e o meia-atacante Kenedy, que retornou recentemente de empréstimo do Flamengo após pedido do técnico Thomas Tuchel. > Confira imagens da abertura da Olimpíada de Inverno 2022 em Pequim Por falar no comandante dos Blues, ele será desfalque para o time na semifinal da competição. Como testou positivo para a Covid-19, Tuchel deverá cumprir isolamento de cinco dias. Dessa forma, ele só pode embarcar para Abu Dhabi na quinta-feira, e o Chelsea estreia na quarta-feira, às 13h30 (de Brasília).
Enquanto aguarda a melhora do técnico, o Chelsea embarca para o Mundial já neste sábado. De acordo com o planejamento do clube, a delegação viajaria logo após a partida contra o Plymouth - a qual os Blues venceram - pela quarta rodada da Copa da Inglaterra.
CONFIRA A LISTA COMPLETA
1 - Kepa Arrizabalaga
2 - Antonio Rüdiger
3 - Marcos Alonso
4 - Andreas Christensen
5 - Jorginho
6 - Thiago Silva
7 - N'Golo Kanté
8 - Mateo Kovacić
9 - Romelu Lukaku
10 - Christian Pulisic
11 - Timo Werner
13 - Marcus Bettinelli
14 - Trevoh Chalobah
16 - Édouard Mendy
17 - Saúl Ñíguez
18 - Ross Barkley
19 - Mason Mount
20 - Callum Hudson-Odoi
22 - Hakim Ziyech
28 – César Azpilicueta
29 - Kai Havertz
31 - Malang Sarr
33 - Kenedy