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Com jovem do sub-23, Corinthians divulga relacionados para pegar a Chape; veja provável time

Volante Du Queiroz é a novidade da lista do técnico Sylvinho, que não poderá contar com Roni, suspenso pelo terceiro amarelo. Delegação viaja nesta tarde para Chapecó...
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Publicado em 

07 jul 2021 às 14:30

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 14:30

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar a Chapecoense na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. Logo após o treino, o clube divulgou a lista de relacionados para o jogo desta quinta, às 21h, na Arena Condá, pela décima rodada do Brasileirão. Entre os nomes está uma novidade: o volante Du Queiroz, que faz parte da equipe sub-23, comandada pelo técnico Danilo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o clube nesta temporada
Por conta dos dois jogos em sequência fora de casa (Chape e Fortaleza), Sylvinho convocou 26 jogadores para a viagem, incluindo o suspenso Roni, que está fora da 10ª rodada pelo terceiro amarelo. Além dele, Matheus Alexandre, que retornou de empréstimo da Inter de Limeira, integra a lista pela primeira vez. O lateral-direito é uma opção de origem para a posição de Fagner.
Quem voltou a aparecer na lista foi Rodrigo Varanda, que está há mais de dois meses sem entrar em campo. Seu último jogo foi no dia 25 de abril, na vitória sobre o Santos, no Paulistão, quando atuou por menos de dez minutos.No entanto, a grande novidade entre os relacionados é o volante Du Queiroz. Cria das categorias de base do Timão, o atleta faz parte do elenco sub-23. Du, que está no clube desde 2013, utilizará a camisa 37 e será uma das opções de meio-campo para o técnico Sylvinho nas duas próximas rodadas do Brasileirão.
Os meias Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, além do atacante Léo Natel, seguem em transição com a preparação física e desfalcam a equipe para a partida. Nenhum dos três tem prazo para retornar aos jogos pelo Timão.
Um provável time para enfrentar a Chape é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô.
Confira os relacionados para a viagem:
Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner, Lucas Piton e Matheus AlexandreZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Felipe, Gustavo Mosquito, Jô, Marquinhos e Rodrigo Varanda

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