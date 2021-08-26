Com Jorge avançando na transição, Palmeiras realiza treino tático visando o Athletico-PR

Crédito: Cesar Greco

Vindo de sequência negativa no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras deu continuidade aos treinamentos na manhã desta quinta-feira (26), na Academia de Futebol. As atividades visam a preparação para o duelo com o Athletico-PR, no sábado (28), às 21h, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal destaque fica para o lateral-esquerdo Jorge, que avançou em seu processo de transição física.

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Contratado no dia 23 de julho, o camisa 6, que lesionou o joelho esquerdo no fim de 2020, fez aquecimento e, na sequência, participou de uma atividade com bola com o elenco. Posteriormente, voltou a trabalhar em separado com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Veja a tabela completa do BrasileirãoNo gramado, os comandados de Abel Ferreira realizaram movimentação tática. Com dois times de 11 atletas e utilizando dois terços do campo, os jogadores aprimoraram transições, posicionamentos, jogadas específicas e simulações de jogo. No terço final do gramado, um grupo de seis jogadores de linha aperfeiçoaram cruzamentos, trocas de passes e finalizações em uma meta com um goleiro. Houve rotação dos participantes em cada grupo, para que todos conseguissem atuar. Foi nesta atividade, com uma carga menor e sem contato direto que Jorge participou.

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