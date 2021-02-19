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Com joias do Sub-17 e Miguel, Sub-23 do Fluminense empata com Bangu em jogo-treino

Tricolor vai iniciar o Estadual com o time de Aspirantes; estrelas do Sub-17, Kayky, João Neto, Metinho e Matheus Martins ganharam oportunidades...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 17:52

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 17:52

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Já se preparando para o início do Campeonato Carioca, o time Sub-23 do Fluminense empatou em 0 a 0 com o Bangu nesta sexta-feira, em jogo-treino realizado no CT Carlos Castilho. Mesmo com uma partida bem disputada e boas chances criadas, as equipes não conseguiram balançar a rede.
> Pode sonhar com mais? Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores
Dentre os destaques deste elenco, mudado por contra da chegada de jovens do Sub-20 e do Sub-17, destaca-se também a participação do meia Miguel. O jovem estava encostado no profissional e teve poucas oportunidades ao longo da temporada, mas não vinha integrando o time Sub-23. Além dele, o quarteto da Geração dos Sonhos Kayky, Metinho, Matheus Martins e João Neto também jogou.
O Flu jogará a parte inicial do Estadual com o time de Aspirantes para dar mais tempo de férias ao elenco profissional. O Carioca se inicia no dia 3 de março, quando o Tricolor encara o Resende. O Brasileirão, vale lembrar, terá a última rodada na próxima quinta-feira, dia 25 de fevereiro.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O time escolhido na primeira etapa foi formado por Pedro Rangel; Felipe, Higor, Geovani e Raí; Caio Vinícius, Nascimento e Miguel; Kayky, Gabriel Teixeira e João Neto. Depois, a equipe terminou apenas com o mesmo goleiro. John Everson, Davi, Wiris e Marcos Pedro; Metinho, Wallace e Edinho; Matheus Martins, Jefferson e Alexandre completaram o time.

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