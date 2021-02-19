Com joias do Sub-17 e Miguel, Sub-23 do Fluminense empata com Bangu em jogo-treino

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Já se preparando para o início do Campeonato Carioca, o time Sub-23 do Fluminense empatou em 0 a 0 com o Bangu nesta sexta-feira, em jogo-treino realizado no CT Carlos Castilho. Mesmo com uma partida bem disputada e boas chances criadas, as equipes não conseguiram balançar a rede.

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Dentre os destaques deste elenco, mudado por contra da chegada de jovens do Sub-20 e do Sub-17, destaca-se também a participação do meia Miguel. O jovem estava encostado no profissional e teve poucas oportunidades ao longo da temporada, mas não vinha integrando o time Sub-23. Além dele, o quarteto da Geração dos Sonhos Kayky, Metinho, Matheus Martins e João Neto também jogou.

O Flu jogará a parte inicial do Estadual com o time de Aspirantes para dar mais tempo de férias ao elenco profissional. O Carioca se inicia no dia 3 de março, quando o Tricolor encara o Resende. O Brasileirão, vale lembrar, terá a última rodada na próxima quinta-feira, dia 25 de fevereiro.

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