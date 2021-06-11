Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com Isla e Vidal, seleção do Chile treinará no CT do Flamengo durante a Copa América
futebol

Com Isla e Vidal, seleção do Chile treinará no CT do Flamengo durante a Copa América

Lateral-direito fez elogios à estrutura e ajudou na intermediação entre representantes chilenos e os dirigentes rubro-negros...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2021 às 15:41

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 15:41

Crédito: AFP
Após manifestar diversas vezes sua admiração pelo Flamengo, Arturo Vidal poderá ser visto no Ninho do Urubu na próxima semana. Mas, para tristeza dos torcedores rubro-negros, ainda não será como jogador do clube. A seleção do Chile treinará no CT nos dias 15 e 16 de junho, após a partida contra a Argentina, pela Copa América. A notícia foi divulgada inicialmente pelo portal "ge".
+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimAtleta do Flamengo e convocado para a disputa do torneio continental, o lateral-direito Mauricio Isla teve uma papel importante ao intermediar o contato de representantes da seleção com os do clube rubro-negro. O jogador fez elogios à estrutura do CT, inclusive, comparando com os melhores da Europa.
Outras seleções, como Venezuela e Colômbia (comandada pelo técnico Reinaldo Rueda), também sondaram a possibilidade de treinar no Ninho do Urubu, mas tiveram o pedido negado.
- Por termos muitos jogadores que já atuaram na Europa, sabemos que nossa estrutura não deixa a desejar em relação aos CTs de lá em termos de equipamento, prevenção, parte médica, física e técnica. Os atletas reconhecem e transmitem para suas seleções. Recebemos até mais sondagens, como da Venezuela e Colômbia, através do Rueda, mas, por conta do calendário e de termos que treinar, não podemos atender a todos - disse o supervisor Gabriel Skinner, ao "ge".
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
De acordo com Skinner, a Federação Chilena de Futebol, inclusive, colocou seu CT em Santiago à disposição quando o Flamengo for jogar no país.
Vale lembrar que, além de Isla e Vidal, a seleção chilena tem outros nomes conhecidos no futebol mundial, como o goleiro Claudio Bravo, o volante Charles Aránguiz e o atacante Alexis Sanchéz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados