Com interino, Corinthians encerra a preparação visando o Ituano; confira provável escalação

O Corinthians encerrou neste sábado (5) a sua preparação para enfrentar o Ituano, neste domingo (6), às 18h30, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Os trabalhos foram comandados por Fernando Lázaro, auxiliar-técnico que comandará o clube na beirada do campo contra o Galo de Itu, neste fim de semana.
Na primeira parte do treinamento Lázaro comandou um trabalho tático focado nas ações posição por posição. Na sequência, o treinador promoveu repetições de jogadas de bola parada, tanto defensiva, quanto defensiva, com o elenco.
Recuperado de Covid-19, Cássio está de volta aos relacionados, assim como Cantillo, que voltou da seleção colombiana, e Willian, que encerrou o seu processo de controle de carga.
A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Ituano tem Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz; Willian, Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes; Jô.