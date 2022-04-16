Com interesse de jogar no Flamengo, Vidal já busca casa no Rio de Janeiro

O desejo de Arturo Vidal em defender o Flamengo é público. O meia chileno, que está em reta final de contrato com a Inter de Milão (ITA), já falou várias vezes sobre o assunto, mas, agora, foi além das declarações. Segundo informações do portal "S1 Live", o jogador de 34 anos consultou empresários do ramo imobiliário para buscar uma casa para morar a partir de julho.Flamengo chega a 17 saídas de jogadores em 2022; veja a lista completa!Na sexta, em conversa com a imprensa no Ninho do Urubu, Marcos Braz foi perguntado sobre um possível interesse na chegada de Arturo Vidal, que já falou diversas vezes do desejo em defender o Flamengo.
Segundo Braz, chegou ao clube a informação de que o meia chileno gostaria de retornar ao futebol sul-americano, mas não há nenhuma negociação em curso.
- A gente até foi saber um tempo atrás as condições, mas ainda não tem nada. Foi passado pra gente que tinha interesse do jogador em voltar à América do Sul - admitiu o VP de futebol do Flamengo, que também negou negociação pela contratação do meia Fernandinho, do Manchester City, da Inglaterra.