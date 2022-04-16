Com interesse de jogar no Flamengo, Vidal já busca casa no Rio de Janeiro

O desejo de Arturo Vidal em defender o Flamengo é público. O meia chileno, que está em reta final de contrato com a Inter de Milão (ITA), já falou várias vezes sobre o assunto, mas, agora, foi além das declarações. Segundo informações do portal "S1 Live", o jogador de 34 anos consultou empresários do ramo imobiliário para buscar uma casa para morar a partir de julho.Flamengo chega a 17 saídas de jogadores em 2022; veja a lista completa!Na sexta, em conversa com a imprensa no Ninho do Urubu, Marcos Braz foi perguntado sobre um possível interesse na chegada de Arturo Vidal, que já falou diversas vezes do desejo em defender o Flamengo.