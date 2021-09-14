Com inspiração no Porto, Botafogo avança em conversas do CT e coloca categorias de base em foco

Crédito: Divulgação/SCCA

Uma das prioridades do Botafogo é retomar os contatos com os irmãos Moreira Salles, torcedores do clube e responsáveis pela compra do Espaço Lonier, futuro local que abrigará o centro de treinamentos do Alvinegro. Aos poucos, a diretoria do Alvinegro tem conseguido cumprir este objetivo.

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Se antes tudo que envolvia o CT passava por estudos e inspirações de outros lugares, o estágio avançou para um novo nível na última sexta-feira. Walter Moreira Salles recebeu, no escritório da VideoFilmes - a produtora audiovisual da família - Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo, e pessoas envolvidas no projeto.

Eles debateram sobre custos, espaço e no que deve ser feito a curto prazo para viabilizar os primeiros passos do CT. O "Canal do Medeiros" divulgou fotos da reunião primeiramente.A prioridade, agora, é construir uma estrutura para as categorias de base, que devem ser os primeiros contemplados com a futura nova estrutura do Botafogo. O novo projeto prevê a construção de uma escola, além de dormitórios para os jogadores, visando preparação acadêmica a eles. Atualmente, os times inferiores treinam no CEFAT.

Os principais modelos de inspiração de Eduardo Freeland, que participou da reunião e está envolvido, é o CTFD PortoGaia, centro de treinamentos do Porto-POR. Há alguns meses, o dirigente viajou à Portugal para observar e ver a estrutura do espaço. O local de treinamentos da Seleção Portuguesa também passou por essa "vistoria" e serve de modelo.

O modelo do Porto conta com seis campos: um principal, que possui até arquibancada com capacidade para 3800 pessoas, uma estrutura de grama sintética, um mini-campo com medidas reduzidas e mais três gramados padrões, com grama natural. Ainda há três edifícios, divididos para administração, categorias de base e futebol profissional.