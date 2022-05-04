Com ingressos a partir de R$ 3, Botafogo abre vendas contra o Ceilândia para sócios

O torcedor do Botafogo pode comprar o ingresso para a partida contra o Ceilândia, na próxima quinta-feira, por menos que o valor de uma passagem de ônibus. O Alvinegro abriu a venda de bilhetes para o jogo da Copa do Brasil no Estádio Nilton Santos para sócios-torcedores na tarde desta quarta-feira. + Quem sabe mais? Jornalista desafia Daniel Borges em quiz sobre o Botafogo; assista!

Com preços promocionais que vão de R$ 3 a R$ 20, os sócios terão desconto em todos os setores - de acordo com o plano que possuem no "Camisa 7".

A carga disponibilizada foi de 42.000 ingressos e a expectativa da diretoria é por um bom público. A média de torcedores do Alvinegro no Brasileirão, vale lembrar, é de mais 35.000 espectadores por jogo.

O Botafogo venceu o primeiro jogo, em Brasília, por 3 a 0. A equipe comandada por Luís Castro pode até mesmo perder a partida por dois gols de diferença que garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

A venda, por enquanto, é exclusiva para sócios-torcedores. O clube não divulgou quando a venda geral será aberta. Vale geral que o "Camisa 7" chegou recentemente a 30.000 associados.PREÇOS DOS INGRESSOS:

SETOR LESTE INFERIOR

Inteira - R$60Meia - R$30

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ - Check in GrátisPlano Alvinegro – R$7Plano Preto – R$15Plano Branco – R$20Plano BNC (Legado) – R$20

SETOR LESTE SUPERIOR

Inteira - R$20Meia - R$10

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ - Check in GrátisPlano Alvinegro – R$3Plano Preto – R$8Plano Branco – R$10Plano BNC (Legado) – R$10Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

SETOR NORTE - INICIALMENTE BLOQUEADO

Inteira - R$20Meia - R$10

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ - Check in GrátisPlano Alvinegro – R$3Plano Preto – R$8Plano Branco – R$10Plano BNC (Legado) – R$10

SETOR OESTE INFERIOR

Inteira - R$80Meia - R$40

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ - Check in GrátisPlano Alvinegro – R$7Plano Preto – R$15Plano Branco – R$20Plano BNC (Legado) – R$20

SETORES OESTE SUPERIOR A E B - INICIALMENTE BLOQUEADO

Inteira - R$20Meia - R$10

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ - Check in GrátisPlano Alvinegro – R$3Plano Preto – R$8Plano Branco – R$10Plano BNC (Legado) – R$10

TRIBUNA DE HONRA

Inteira - R$320Meia - R$200Sócios-torcedores de todos os planos pagam o valor de meia-entrada.

SETOR SUL - VISITANTE

Inteira - R$20Meia - R$10