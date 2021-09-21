Com ingressos a partir de R$ 20, Cruzeiro inicia venda para duelo com o CSA no Independência

Após disputar duas partidas em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, o Cruzeiro voltará a atuar em Belo Horizonte. A Raposa terá compromisso no próximo domingo, 26 de setembro, às 16h, contra o CSA, no Independência. Quem é Sócio 5 Estrelas já pode garantir seu lugar e comprar ingressos com descontos dentro das janelas de prioridade. Os preços variam de R$ 20 a R$ 160.
O check-in para Sócios pode ser feito pelo site socio.cruzeiro.com.br. Já a compra de ingressos acontecerá pelo site ingresso.cruzeiro.com.br.
Sócios da categoria Diamante poderão levar um acompanhante de forma gratuita e adquirir mais um ingresso, no valor de R$ 160 (inteira) ou R$ 80 (meia-entrada ou ingresso solidário, mediante doação de 1kg de alimento) no setor VIP Minas.
Sócios cativos, das categorias Platina, Ouro e Prata, além da entrada garantida, poderão comprar até 2 (dois) ingressos extras com 50% de desconto nos setores Pitangui, Ismênia e Minas, nos preços de R$ 40 (inferior) e R$ 30 (superior).
Sócios da categoria Bronze poderão comprar seu próprio ingresso com desconto diferenciado, acima de 60%, e pagarão R$ 20 nos setores Pitangui, Ismênia e Minas (superior) e R$ 30 nas cadeiras inferiores dos mesmos setores. Além dos próprios ingressos com preços especiais, os Sócios Bronze ainda poderão garantir mais 2 (dois) ingressos extras com 50% de desconto nos setores Pitangui Ismênia e Minas, custando R$ 40 (interior) e R$ 30 (superior).
O check-in para Sócios Diamante já está disponível. O check-in para os sócios cativos – Platina, Ouro e Prata – se iniciará nesta terça-feira, às 11h, enquanto o Sócio Bronze poderá garantir o seu ingresso a partir também desta terça-feira. Na quarta-feira, às 11h, será liberada a venda de ingressos dos acompanhantes dos Sócios de todas as categorias (Diamante, Platina, Ouro, Prata e Bronze).A venda geral para não-sócios terá início na quinta-feira, às 11h. Uma orientação muito importante: em respeito ao protocolo estabelecido pela Prefeitura de Belo Horizonte, a entrada da torcida no Independência se encerrará às 15h, uma hora antes do início da partida. O torcedor que não respeitar o horário, mesmo com o ingresso em mãos, NÃO poderá acessar o estádio.
VALORES DE INGRESSOS + JANELA DE PRIORIDADESVALORES DOS INGRESSOS COM DESCONTO PARA SÓCIOS 5 ESTRELAS SÓCIOS DIAMANTEPodem comprar 1 (um) ingresso, além do check-in e outro ingresso gratuitoSetor Minas VIP: R$ 80 (ingresso solidário); R$ 80 (meia); R$ 160 (inteira) SÓCIOS CATIVOS – PLATINA, OURO E PRATAPodem comprar até 2 (dois) ingressos, além do check-in gratuitoSetores Ismênia, Pitangui e Minas (Cadeira Inferior): R$ 40 Setores Ismênia, Pitangui e Minas (Cadeira Superior): R$ 30 SÓCIOS BRONZE Podem comprar até 3 (três) ingressos com descontos especiais1º ingresso - Setores Ismênia, Pitangui e Minas (Cadeira Inferior): R$ 30 1º ingresso - Setores Ismênia, Pitangui e Minas (Cadeira Superior): R$ 202º ingresso - Setores Ismênia, Pitangui e Minas (Cadeira Inferior): R$ 40 2º ingresso - Setores Ismênia, Pitangui e Minas (Cadeira Superior): R$ 303º ingresso - Setores Ismênia, Pitangui e Minas (Cadeira Inferior): R$ 40 3º ingresso - Setores Ismênia, Pitangui e Minas (Cadeira Superior): R$ 30 JANELA DE PRIORIDADES E CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA Sócio DiamanteCheck-in: 20/09, segunda-feira / Vendas: 22/09, quarta-feira, às 11hO Sócio Diamante pode acessar o jogo com ingresso impresso, virtual ou utilizando o cartão de Sócio Sócios Platina, Ouro e PrataCheck-in: 21/09, terça-feira / Vendas: 22/09, quarta-feira, às 11hOs Sócios Platina, Ouro e Prata podem acessar o jogo com ingresso impresso, virtual ou utilizando seus cartões de Sócio Sócios BronzeCompra do 1º ingresso com desconto diferenciado: 21/09, terça-feira / Compras do 2º e 3 ingressos: 22/09, quarta-feira, às 11hO Sócio Bronze pode acessar o jogo com ingresso impresso, virtual ou utilizando o cartão de Sócio Não-sócios (Venda Geral)Vendas: 23/09, quinta-feira, às 11hSetor Ismênia Inferior: R$ 40 (ingresso solidário); R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira)Setor Ismênia Superior: R$ 30 (ingresso solidário); R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira)Setor Pitangui Inferior: R$ 40 (ingresso solidário); R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira)Setor Pitangui Superior: R$ 30 (ingresso solidário); R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira)Setor Minas Inferior: R$ 40 (ingresso solidário); R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira)Setor Minas Superior: R$ 30 (ingresso solidário); R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira) Sócio EficienteCheck-in: 21/09 (terça-feira)Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante gratuitoO Cruzeiro entrará em contato para confirmar a presença