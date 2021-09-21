Com ingressos a partir de R$ 20, Cruzeiro inicia venda para duelo com o CSA no Independência

Crédito: O time azul recebeu o seu torcedor na Arena do Jacaré nas partidas contra Ponte Preta e Operário-PR-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Após disputar duas partidas em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, o Cruzeiro voltará a atuar em Belo Horizonte. A Raposa terá compromisso no próximo domingo, 26 de setembro, às 16h, contra o CSA, no Independência. Quem é Sócio 5 Estrelas já pode garantir seu lugar e comprar ingressos com descontos dentro das janelas de prioridade. Os preços variam de R$ 20 a R$ 160.

O check-in para Sócios pode ser feito pelo site socio.cruzeiro.com.br. Já a compra de ingressos acontecerá pelo site ingresso.cruzeiro.com.br.

Sócios da categoria Diamante poderão levar um acompanhante de forma gratuita e adquirir mais um ingresso, no valor de R$ 160 (inteira) ou R$ 80 (meia-entrada ou ingresso solidário, mediante doação de 1kg de alimento) no setor VIP Minas.

Sócios cativos, das categorias Platina, Ouro e Prata, além da entrada garantida, poderão comprar até 2 (dois) ingressos extras com 50% de desconto nos setores Pitangui, Ismênia e Minas, nos preços de R$ 40 (inferior) e R$ 30 (superior).

Sócios da categoria Bronze poderão comprar seu próprio ingresso com desconto diferenciado, acima de 60%, e pagarão R$ 20 nos setores Pitangui, Ismênia e Minas (superior) e R$ 30 nas cadeiras inferiores dos mesmos setores. Além dos próprios ingressos com preços especiais, os Sócios Bronze ainda poderão garantir mais 2 (dois) ingressos extras com 50% de desconto nos setores Pitangui Ismênia e Minas, custando R$ 40 (interior) e R$ 30 (superior).

O check-in para Sócios Diamante já está disponível. O check-in para os sócios cativos – Platina, Ouro e Prata – se iniciará nesta terça-feira, às 11h, enquanto o Sócio Bronze poderá garantir o seu ingresso a partir também desta terça-feira. Na quarta-feira, às 11h, será liberada a venda de ingressos dos acompanhantes dos Sócios de todas as categorias (Diamante, Platina, Ouro, Prata e Bronze).A venda geral para não-sócios terá início na quinta-feira, às 11h. Uma orientação muito importante: em respeito ao protocolo estabelecido pela Prefeitura de Belo Horizonte, a entrada da torcida no Independência se encerrará às 15h, uma hora antes do início da partida. O torcedor que não respeitar o horário, mesmo com o ingresso em mãos, NÃO poderá acessar o estádio.