Com homenagem a Barbosa, Vasco lança Documento Orientador para a preparação de goleiros da base

O Vasco apresentou, na última sexta-feira, uma discussão sobre as diretrizes do Documento Orientador da Preparação de Goleiros do Clube. O documento levará o nome de Moacyr Barbosa do Nascimento, arqueiro do Expresso da Vitória e ídolo cruz-maltino. Uma iniciativa citada pelo LANCE! no dia do centenário do lendário goleiro vascaíno.O preparador de goleiros da equipe Sub-20, Ivan Garcez, foi o profissional responsável pela apresentação aos demais treinadores de goleiros da Base, além de profissionais da Análise de Desempenho e do Gerente Geral Rodrigo Dias.

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O gerente destacou, em entrevista ao site oficial do clube, a importância da ação e reforçou que o trabalho com os goleiros precisa ser integrado, assim como deve respeitar as faixas etárias. Ele também apontou que seguirá uma verticalização do trabalho dos preparadores de goleiro em todas as categorias.

– Seguindo a linha da continuidade, da progressão, da verticalização de todos os conceitos e conteúdos de treino, de todas as faixas etárias, respeitando cada fase sensível das categorias menores até chegar ao Sub-20. Nós temos dado essa integração de diversas formas e na preparação de goleiros não é diferente - analisou, e emendou:

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- É uma posição bem específica, atípica, singular e que precisa de um cuidado especial. Iniciamos esse trabalho de integração e verticalização. Fizemos a primeira reunião de muitas que teremos ainda e com os mesmos conceitos a serem ministrados, obedecendo a faixa etária de cada categoria e as mesmas formas de avaliação dos goleiros na base do Vasco – explicou Rodrigo.

Por fim, Ivan Garcez pontuou a importância do Documento Orientador como uma ferramenta de otimização no processo de formação dos jovens goleiros vascaínos. Ele também falou sobre a evolução da posição nos últimos anos.

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– É muito importante termos este documento como auxílio na otimização do processo de formação dos nossos goleiros, estabelecendo um conjunto de medidas tomadas para atingir objetivos, contendo diretrizes e orientações de acordo com as diferentes etapas de preparação do goleiro. A posição vem ganhando destaque na base, com goleiros promissores em diferentes categorias - disse o preparador, que atualmente é instrutor dos cursos de Licença A e B para treinadores de futebol da CBF.Vasco divulga documento orientador (Divulgação/Vasco)