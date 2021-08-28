Com hat-trick de Vinícius e gol de MT, Vasco goleia o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

Crédito: Equipe Sub-20 do Vasco volta a vencer no Brasileirão Sub-20 com show de velhos conhecidos (Vitor Brügger/Vasco

A equipe Sub-20 do Vasco voltou a campo na manhã deste sábado, no Estádio Nivaldo Pereira, e goleou o Cruzeiro por 4 a 0 pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os gols do triunfo cruz-maltino foram marcados por MT, que recentemente voltou à categoria, e o atacante Vinícius, que emplacou um hat-trick.

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O próximo compromisso dos Meninos da Colina será na quarta-feira, às 10h, diante do Nova Iguaçu, no jogo de volta das quartas de final do Carioca. Na ida, a equipe da baixada venceu por 3 a 0 e tem boa vantagem sobre o time de São Januário. No outro sábado, o Cruz-Maltino visita o Grêmio, às 15h, pela décima quarta rodada do Brasileirão.

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O Cruzeiro, por sua vez, recebe no dia 5, domingo, o Athletico-PR, na Arena do Jacaré, às 15h. A equipe ocupa a décima primeira colocação, com 16 pontos, mas podem perder a posição na sequência da rodada. Os cariocas entraram na zona de classificação para a segunda fase (oito primeiros), com 19 pontos.

Porém, terão que torcer por uma combinação de resultados para não perder a oitava posição. Com isso, os Meninos torcem para que o América-MG derrote o Santos, e o Fluminense não vença o clássico diante do Flamengo, que será realizado na próxima segunda.

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O duelo conta a equipe mineira marcou a estreia de Igor Guerra à frente do time sub-20, já que Alexandre Gomes foi demitido na última quinta-feira. Além dele, a dupla Juninho e MT, que recentemente voltou à categoria, se destacou no confronto. Além deles, o atacante Vinícius, velho conhecido do time profissional do Vasco, balançou a rede em três oportunidades.

Desde o início da partida, os Meninos da Colina conseguira impor o ritmo e ter mais volume de jogo sobre o adversário. Logo aos oito minutos, MT acertou um belo chute e abriu o placar no Nivaldão. Onze minutos depois, foi a vez de Juninho dominar com tranquilidade e achar Vinícius em condição de finalizar. O atacante tirou do goleiro Denivys e ampliou o marcador.

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O trio sobrava em campo e após estabelecer a vantagem conseguiram o terceiro gol com naturalidade. Zé Vitor achou Julião, que fez boa jogada e a bola chegou até os pés de Vinícius para marcar o segundo dele, o terceiro do Vasco na partida.

Na volta do intervalo, o Vasco seguia tendo tranquilidade para impor o seu ritmo. Na melhor chance do Cruzeiro, Ramon Rocha tocou para Hugo que cabeceou por cima. Porém, foram os donos da casa que estufaram a rede. O goleiro Fintelman lançou Vinícius, que ganhou na corrida e chutou no canto para sacramentar a goleada.