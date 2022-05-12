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Com hat-trick de Vini Jr., Real Madrid goleia o Levante por 6 a 0 no Campeonato Espanhol

Brasileiro marca três vezes numa mesma partida pela primeira vez na carreira em primeiro duelo no torneio em casa após título nacional ser confirmado ...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 18:50
Já campeão espanhol, o Real Madrid entrou em campo nesta quinta-feira pela La Liga e o time de Carlo Ancelotti não tomou conhecimento do Levante, no Santiago Bernabéu. Os Merengues venceram a equipe de Valência por 6 a 0, com gols de Mendy, Benzema, Rodrygo e Vini Jr. (três vezes).ABRIU A PORTEIRA​Jogando em casa, o Real Madrid pressionou desde o início e abriu o marcador aos 13 minutos. Em bela jogada de Modric, Mendy recebeu lançamento, invadiu a área e bateu forte para fazer o primeiro no Santiago Bernabéu.
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BENZEVINI​Cinco minutos depois, o Real Madrid ampliou com o artilheiro Karim Benzema. Em cruzamento milimétrico de Vini Jr., o francês apareceu na pequena área para testar com firmeza para o fundo das redes e fazer o segundo.
GOL BRASILEIRO​Ainda no primeiro tempo, o brasileiro Rodrygo fez o terceiro da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O ex-Santos fez tabela com Modric e recebeu na pequena área para fazer mais da equipe merengue.
HAT-TRICKA partir do terceiro, começou o show de Vini Jr, que marcou três gols. O primeiro do ex-Flamengo foi em tabela com Modric. O segundo saiu após Benzema fazer grande lance e tocar para o brasileiro. O terceiro foi com passe de Jovic, após erro da defesa do Levante.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
SEQUÊNCIAReal Madrid e Levante voltam a campo no próximo domingo, novamente pelo Campeonato Inglês. O time merengue encara o Cádiz, fora de casa, enquanto a equipe de Valência tem compromisso com o Alavés, em casa.
Crédito: ViniJr.temmaisde30participaçõesdiretasemgolsdoRealMadridnatemporada(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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