Com hat-trick de Parraguez, Sport vence e fica com vaga no G-4 do Pernambucano

Na noite desta quarta-feira (16), o Sport venceu, por 4 a 0, o Íbis. Jogando na Arena Pernambuco, as equipes se encontraram pela 9ª rodada do Campeonato Pernambucano. Os visitantes contaram com um hat-trick de Parraguez. Com o resultado, o Leão da Ilha conseguiu a classificação para a próxima etapa do torneio, enquanto o Íbis terminou no Z-4.O BRILHO DE PARRAGUEZ!

O jogo começou sendo totalmente dominado pelo Sport. Logo aos 4, o time já abriu o placar. Em cruzamento na área, Thyego subiu para fazer o corte, mas sobrou para Parraguez cortar a marcação e mandar para o fundo das redes. Nove minutos depois, mais um do centroavante. Aos 13, Thyego quase marcou contra, mas acertou o travessão. Porém, no rebote, Parraguez ampliou o placar para o Leão.

O Íbis seguiu buscando a recuperação e tentou aos 17. Na jogada, Roberto finalizou à distância, mas mandou longe. O Leão continuou a dominar e teve boas chances. Em uma delas, Jaderson bateu da direita, fazendo o goleiro Hélio voar para salvar.

DOMÍNIO DO LEÃO!

O Sport continuou com tudo na segunda etapa, pressionando a todo tempo. Aos 4, Sander quase ampliou o placar. No entanto, o goleiro Hélio afastou o perigo. Denner, aos 16, também tentou, mas finalizou para fora. O Íbis, que sofreu com a alta pressão do Leão, só apareceu aos 17, quando Diego Eduardo tentou de longe.

Aos 25, Parraguez teve a melhor chance da segunda etapa. Cáceres recebeu, infiltrou e mandou para o centroavante, que mandou próximo à trave. O gol só saiu aos 37, quando o jogador aproveitou fala do Íbis para decretar a vitória do Leão. No final, Vanegas recebeu e avançou para a linha de fundo, finalizando direto e balançando as redes.FICHA TÉCNICAÍBIS X SPORT

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço de Mata (PE)Data: 16/03/2022 - 21h (de Brasília)Árbitro: Luiz Claudio Sobral (ARB)Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior (AA1) e Marcos Felipe Angelo da Silva (AA2)Cartões amarelos: Roberto (Íbis); Sander e Denner (Sport)Cartões vermelhos: -

GOLS: Parraguez (4'/1ºT) (0-1), (13'/1ºT) (0-2) e (37'/2ºT) (0-3); Vanegas (46'/2ºT) (0-4)

ÍBIS (Técnico: Carlos Alberto)

Hélio; Thyego, Vitor Leão, Diego Eduardo e Fabrício; Celestino, Roberto (Cleo, aos '/2ºT) e Kelven (Fábio Paulista, aos '/2ºT); Rosivaldo (Elmir, aos '/2ºT), Guilherme Pessoa (Ewerton Bala, aos '/2ºT) e Jean Conca (Kelvenny, aos '/2ºT).

SPORT (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)​​Maílson; Ewerthon (Ezequiel, aos '/2ºT), Rafael Thyere, Sabino e Sander; Ronaldo Henrique, Bruno Matias e Denner (Cáceres, aos '/2ºT); Jaderson (Cristiano, aos '/2ºT), Luciano Juba e Parraguez.