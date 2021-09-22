Com hat-trick de John Kennedy, Fluminense vence o Flamengo e abre vantagem na final do Carioca sub-20

Crédito: Mailson Santana / FFC

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o Flamengo por 4 a 1, na final do Campeonato Carioca sub-20, nas Laranjeiras. Os Garotos do Ninho abriram o placar no início da partida, mas não seguraram o resultado. Com barba, cabelo e bigode de John Kennedy e gol de Yago, os Moleques de Xerém conseguiram virar o jogo e abriram vantagem para a partida de volta. PRIMEIRO TEMPOO clássico começou com desvantagem para o Tricolor. Nos primeiros cinco minutos, o Flamengo abriu o placar em Laranjeiras. Porém, no lance seguinte John Kennedy aproveitou o passe de Matheus Martins para estufar a rede e deixou tudo igual. Aos 13 minutos, uma cobrança de escanteio de Yago garantiu a virada do Flu: John Kennedy cabeceou e marcou o segundo gol dos Moleques de Xerém.

Logo em seguida, Matheus Martins finalizou e acertou a trave. Yago aproveitou a sobra e marcou o terceiro do mandante. Com o revés, o Flamengo tentou partir para a ofensiva e criou boas chances, mas a consistência do goleiro Thiago fez com que o primeiro tempo terminasse sem mais gols.SEGUNDO TEMPONo retorno do vestiário, o Flamengo continuou exercendo pressão. No lance inicial, André chutou forte para a meta, e Thiago espalmou para escanteio. Aos cinco minutos, Daniel Cabral arriscou de longe, mas o lance foi para fora. Na sequência, Lázaro ultrapassou a defesa do Fluminense e tentou marcar o seu, mas Thiago defendeu mais uma vez. Aos oito minutos, Daniel Cabral levou perigo em uma cobrança de falta no canto, e o goleiro tricolor espalmou.

> Confira a classificação da Série A do Brasileirão Os Moleques de Xerém sentiram a ofensiva e voltaram a pressionar o Flamengo. Em cobrança de escanteio de Matheus Martins, aos 16 minutos, John Kennedy tentou mais uma vez de cabeça, mas a bola passou por cima da meta. Aos 23 minutos, o atacante limpou a marcação e finalizou na trave. Yago ainda tentou fazer o rebote, mas não teve sucesso. Quatro minutos depois, Lucas França mandou uma bomba para o gol, que bateu na trave.