Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com hat-trick de Asensio, Real Madrid dá show e goleia o Mallorca em LaLiga

Goleada por 6 a 1 somou mais três pontos para o Real Madrid, que ocupa a liderança do Campeonato Espanhol...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 18:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 18:54
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Nesta quarta-feira, o Real Madrid aplicou uma goleada no Mallorca para a festa de seus torcedores do Santiago Bernabéu. Com um placar de 6 a 1, os merengues festejaram com três gols de Asensio, dois de Benzema e mais um de Isco.
Veja a tabela do EspanholJá no início do primeiro tempo, o Real Madrid saiu na frente do placar com u m gol marcado por Karim Benzema logo aos três minutos de jogo. Depois, aos 24 minutos, a equipe merengue conseguiu aumentar a sua vantagem com Marco Asensio.
O Mallorca buscou uma reação ainda no primeiro tempo, e marcou com Kang-in Lee aos 25 minutos, mas o Real Madrid não deu espaço para o seu adversário sonhar com o empate, e marcou novamente com Asensio aos 29 minutos.
No segundo tempo, o Real Madrid foi ao ataque já aos cinco minutos, e encontrou um gol anulado de Benzema que, cinco minutos depois, concedeu a assistência para Marco Asensio marcar o seu terceiro gol na partida desta quarta-feira.
Perto do fim do jogo, os merengues, que já contavam com uma vantagem considerável no placar, aumentaram a diferença com mais um gol de Benzema. Em seguida, Vinicius Jr deu uma assistência para Isco fechar a goleada em 6 a 1 para o Real.
O Real Madrid enfrenta o Villarreal às 16h (de Brasília) deste sábado em partida de La Liga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados