Com hat-trick de Asensio, Real Madrid dá show e goleia o Mallorca em LaLiga

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Nesta quarta-feira, o Real Madrid aplicou uma goleada no Mallorca para a festa de seus torcedores do Santiago Bernabéu. Com um placar de 6 a 1, os merengues festejaram com três gols de Asensio, dois de Benzema e mais um de Isco.

Veja a tabela do EspanholJá no início do primeiro tempo, o Real Madrid saiu na frente do placar com u m gol marcado por Karim Benzema logo aos três minutos de jogo. Depois, aos 24 minutos, a equipe merengue conseguiu aumentar a sua vantagem com Marco Asensio.

O Mallorca buscou uma reação ainda no primeiro tempo, e marcou com Kang-in Lee aos 25 minutos, mas o Real Madrid não deu espaço para o seu adversário sonhar com o empate, e marcou novamente com Asensio aos 29 minutos.

No segundo tempo, o Real Madrid foi ao ataque já aos cinco minutos, e encontrou um gol anulado de Benzema que, cinco minutos depois, concedeu a assistência para Marco Asensio marcar o seu terceiro gol na partida desta quarta-feira.

Perto do fim do jogo, os merengues, que já contavam com uma vantagem considerável no placar, aumentaram a diferença com mais um gol de Benzema. Em seguida, Vinicius Jr deu uma assistência para Isco fechar a goleada em 6 a 1 para o Real.