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Com Gustavo Gómez em campo, Palmeiras se prepara para encarar o Internacional

Com sete pontos na cabeça após choque em partida da Libertadores, capitão do Verdão já está à disposição de Abel Ferreira para o próximo compromisso do clube, no Beira-Rio
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LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 20:30

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 20:30

Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras treinou na tarde desta quinta-feira (17), na Academia de Futebol, já pensando no Internacional, próximo desafio do clube no Brasileirão, no próximo sábado (19), a partir das 21h (horário de Brasília), em Porto Alegre.
Com quase todos os titulares em campo, Abel Ferreira comandou uma atividade por cerca de uma hora e meia. Ele dividiu o grupo em dois times de 11, onde fez um coletivo técnico e tático, já posicionando e preparando o time que desafia o Colorado daqui dois dias no Beira-Rio.
A grande novidade do dia foi a presença do zagueiro Gustavo Gómez no gramado. Após sofrer uma forte pancada na cabeça no duelo diante do Libertad-PAR, o capitão alviverde ficou em observação no hospital, mas recebeu sete pontos e, com o corte já fechado, foi liberado para voltar aos treinos com o restante do elenco. A utilização de Gustavo Gómez no final de semana agora depende da comissão técnica de Abel Ferreira. Sem Alan Empereur, que se recupera de uma lesão muscular, Benjamin Kuscevic e Emerson Santos são as opções para substituir o paraguaio caso ele seja desfalque.
Suspensos na última rodada, Lucas Lima e Zé Rafael serão novidades alviverdes para o duelo deste sábado. Sem priorizar nenhuma competição, o Palmeiras não deve poupar muitos titulares para tentar a sua sexta vitória como visitante neste Brasileirão.
O Verdão fecha a sua preparação para encarar o Internacional nesta sexta-feira (18), em treino marcado para às 10h (horário de Brasília), na Academia de Futebol. A delegação embarca para Porto Alegre logo após o almoço.

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