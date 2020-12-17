Com Gustavo Gómez em campo, Palmeiras se prepara para encarar o Internacional

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras treinou na tarde desta quinta-feira (17), na Academia de Futebol, já pensando no Internacional, próximo desafio do clube no Brasileirão, no próximo sábado (19), a partir das 21h (horário de Brasília), em Porto Alegre.

Com quase todos os titulares em campo, Abel Ferreira comandou uma atividade por cerca de uma hora e meia. Ele dividiu o grupo em dois times de 11, onde fez um coletivo técnico e tático, já posicionando e preparando o time que desafia o Colorado daqui dois dias no Beira-Rio.

A grande novidade do dia foi a presença do zagueiro Gustavo Gómez no gramado. Após sofrer uma forte pancada na cabeça no duelo diante do Libertad-PAR, o capitão alviverde ficou em observação no hospital, mas recebeu sete pontos e, com o corte já fechado, foi liberado para voltar aos treinos com o restante do elenco. A utilização de Gustavo Gómez no final de semana agora depende da comissão técnica de Abel Ferreira. Sem Alan Empereur, que se recupera de uma lesão muscular, Benjamin Kuscevic e Emerson Santos são as opções para substituir o paraguaio caso ele seja desfalque.

Suspensos na última rodada, Lucas Lima e Zé Rafael serão novidades alviverdes para o duelo deste sábado. Sem priorizar nenhuma competição, o Palmeiras não deve poupar muitos titulares para tentar a sua sexta vitória como visitante neste Brasileirão.