Com grande vantagem, gol de Pedro pelo Flamengo é eleito o mais bonito da segunda rodada da Libertadores

Com uma enorme diferença para os rivais, Pedro foi eleito o autor do gol mais bonito da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Em enquete realizada nas redes sociais da Conmebol, o atacante do Flamengo recebeu 87% dos 25.055 votos e venceu a disputa com facilidade. Reveja o gol no vídeo acima.

+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do FlamengoO gol de Pedro foi o quarto na goleada do Flamengo sobre o Unión La Calera na última terça-feira, no Maracanã. Após arrancada e passe de Vitinho, o atacante driblou dois marcadores e finalizou com um toque de cobertura para superar o goleiro chileno.

Walter Bou, do Defensa Y Justicia, ficou em segundo lugar na enquete com apenas 5% dos votos. Rony, do Palmeiras, e Daniel Giraldo, do Independiente Santa Fe, receberam 4% dos votos cada.