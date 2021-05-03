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Com grande vantagem, gol de Pedro pelo Flamengo é eleito o mais bonito da segunda rodada da Libertadores

Camisa 21 marcou contra o Unión La Calera, no Maracanã, após driblar dois marcadores e dar um toque de cobertura sobre o goleiro
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LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 16:00

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:00

Com uma enorme diferença para os rivais, Pedro foi eleito o autor do gol mais bonito da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Em enquete realizada nas redes sociais da Conmebol, o atacante do Flamengo recebeu 87% dos 25.055 votos e venceu a disputa com facilidade. Reveja o gol no vídeo acima.
+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do FlamengoO gol de Pedro foi o quarto na goleada do Flamengo sobre o Unión La Calera na última terça-feira, no Maracanã. Após arrancada e passe de Vitinho, o atacante driblou dois marcadores e finalizou com um toque de cobertura para superar o goleiro chileno.
Walter Bou, do Defensa Y Justicia, ficou em segundo lugar na enquete com apenas 5% dos votos. Rony, do Palmeiras, e Daniel Giraldo, do Independiente Santa Fe, receberam 4% dos votos cada.
+ Confira a tabela completa da Libertadores 2021

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