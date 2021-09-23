Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gols perdidos e expulsão de De Jong, Barcelona empata sem gols com o Cádiz em LaLiga
futebol

Com gols perdidos e expulsão de De Jong, Barcelona empata sem gols com o Cádiz em LaLiga

Barcelona falha ao buscar chances no ataque, encontra expulsão de Frenkie de Jong e empata em 0 a 0 no Espanhol...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 18:55
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Nesta quinta-feira, um empate sem gols foi visto no Estadio Ramon de Carranza. Pela sexta rodada de LaLiga, Cádiz e Barcelona empataram em 0 a 0 no confronto que teve como grande destaque a expulsão de Frenkie de Jong após receber o segundo amarelo.
Veja a tabela do EspanholATAQUE FRACONa primeira etapa do confronto desta quinta-feira, o Barcelona chegou ao ataque para buscar o primeiro gol da partida, mas falhou em suas tentativas. Embora tenha tido a posse de bola pela maior parte do tempo, o Barça finalizou apenas três vezes contra o Cádiz.
100% DEFESAAo contrário do Barcelona, o Cádiz apenas se defendeu durante o primeiro tempo, e conseguiu ser eficaz em tal quesito. A equipe da casa não finalizou em nenhum momento, mas também manteve-se com solidez no campo defensivo para não levar gols.
EXPULSÃOO Barcelona sofreu uma grande perda no início do segundo tempo, quando o volante Frenkie de Jong foi expulso. O jogador holandês já havia levado o cartão amarelo aos 16 minutos, e recebeu o segundo quatro minutos depois, deixando o jogo mais cedo.
ATAQUENa etapa final, o Barcelona perdeu grandes chances de abrir o placar, principalmente com o atacante Memphis Depay. Ainda assim, o Cádiz não deixou barato para o Barça, e também foi ao ataque, mas não marcou gols novamente.
SEQUÊNCIAO Barcelona enfrenta o Levante às 11:15h (de Brasília) deste domingo pela 7ª rodada de La Liga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados