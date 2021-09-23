Com gols perdidos e expulsão de De Jong, Barcelona empata sem gols com o Cádiz em LaLiga

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Nesta quinta-feira, um empate sem gols foi visto no Estadio Ramon de Carranza. Pela sexta rodada de LaLiga, Cádiz e Barcelona empataram em 0 a 0 no confronto que teve como grande destaque a expulsão de Frenkie de Jong após receber o segundo amarelo.

Veja a tabela do EspanholATAQUE FRACONa primeira etapa do confronto desta quinta-feira, o Barcelona chegou ao ataque para buscar o primeiro gol da partida, mas falhou em suas tentativas. Embora tenha tido a posse de bola pela maior parte do tempo, o Barça finalizou apenas três vezes contra o Cádiz.

100% DEFESAAo contrário do Barcelona, o Cádiz apenas se defendeu durante o primeiro tempo, e conseguiu ser eficaz em tal quesito. A equipe da casa não finalizou em nenhum momento, mas também manteve-se com solidez no campo defensivo para não levar gols.

EXPULSÃOO Barcelona sofreu uma grande perda no início do segundo tempo, quando o volante Frenkie de Jong foi expulso. O jogador holandês já havia levado o cartão amarelo aos 16 minutos, e recebeu o segundo quatro minutos depois, deixando o jogo mais cedo.

ATAQUENa etapa final, o Barcelona perdeu grandes chances de abrir o placar, principalmente com o atacante Memphis Depay. Ainda assim, o Cádiz não deixou barato para o Barça, e também foi ao ataque, mas não marcou gols novamente.