Com gols nos acréscimos, Corinthians e Ferroviária empatam no Brasileirão Feminino

O Corinthians pressionou, mas a blitz não foi capaz de resultar em vitória no jogo contra a Ferroviária neste domingo (1), no Parque São Jorge, em São Paulo, em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. As equipes ficaram empatadas em 2 a 2.Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, após bate e rebate na área do Timão, a volante Ingryd, da Ferroviária, ficou com a sobra e acertou chute de primeira para abrir o placar da partida. Ela disputou a última temporada pelo Corinthians e, após o gol, se emocionou e pouco comemorou.Desde os 10 minutos do primeiro tempo, então, as Brabas do Timão tomaram as rédeas da partida e não pararam de pressionar. Porém, o time errava nas últimas tomadas de decisão e foram poucas as chances claras de gol criadas.No segundo tempo, a história mudou. A blitz corintiana foi intensa e as oportunidades apareceram, mas as jogadoras do Timão paravam em grande atuação da goleira Luciana. Até que, aos 14 minutos, Gabi Zanotti recebeu passe de Tamires, fez bom giro pelo meio e acertou bonito chute no ângulo. Golaço de empate da camisa 10.Aos 22 minutos, Jaqueline, que entrou na segunda etapa, recebeu em condição legal e finalizou para o fundo das redes, virando a partida. Entretanto, a arbitragem marcou impedimento na jogada.A pressão do Timão seguiu intensa e, durante os acréscimos, Gabi Portilho cruzou rasteiro no lado direito e Adriana, sozinha perto da pequena área, empurrou para o gol e virou o jogo. Nem mesmo a atuação heróica da goleira Luciana conseguiu segurar a blitz do Corinthians.Porém, as Guerreiras Grenás fizeram jus ao nome. Aos 53 minutos, a goleira Lelê saiu mal do gol e a jovem atacante Aline Gomes, de 16 anos, completou cruzamento de cabeça, deixando tudo igual novamente.Após o empate com altas doses de emoção, o Corinthians, terceiro colocado no Brasileirão Feminino com 18 pontos na tabela, perdeu a chance de igualar os líderes Palmeiras e Internacional, que têm 19. A Ferroviária está na quarta posição, com 14 pontos.