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Com gols dos estreantes Vlahovic e Zakaria, Juventus vence o Hellas Verona no Italiano

Time de Massimiliano Allegri faz bom jogo e entra no G-4 da competição nacional por ter um jogo a mais que a Atalanta. Próximo desafio será pela Copa da Itália...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 19:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 19:54
Triunfo bianconeri no País da Bota. Neste domingo, a Juventus recebeu o Hellas Verona, pelo Campeonato Italiano, e a Velha Senhora bateu o adversário por 2 a 0, no Allianz Stadium. Os gols foram marcados pelos estreantes Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, um em cada tempo.Jogando em casa, a Juventus não precisou de muito tempo para abrir o marcador. Com apenas 12 minutos, Dybala entregou para Vlahovic na frente, que recebeu a bola no alto e tocou por cima do goleiro em sua saída para inaugurar o marcador e fazer seu primeiro gol com a camisa alvinegra.
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Aos 15 minutos do segundo, a Juve ampliou com o meio-campista Zakaria. Morata fez linda jogada, arrancou do campo de defesa e entregou para o ex-volante do Borussia Mönchengladbach, que dominou e tocou na saída de Montipò para dar números finais à partida.
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A Juventus volta a campo na próxima quinta-feira, pela Copa da Itália, quando enfrenta o Sassuolo, mais uma vez em casa. O Hellas Verona, no entanto, só joga no próximo domingo, contra a Udinese, em casa, pelo Campeonato Italiano.
Crédito: VlahoviceZakariachegaramàJuventusnajaneladetransferênciasdeinverno(Foto:ISABELLABONOTTO/AFP

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