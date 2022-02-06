Com gols dos estreantes Vlahovic e Zakaria, Juventus vence o Hellas Verona no Italiano

Triunfo bianconeri no País da Bota. Neste domingo, a Juventus recebeu o Hellas Verona, pelo Campeonato Italiano, e a Velha Senhora bateu o adversário por 2 a 0, no Allianz Stadium. Os gols foram marcados pelos estreantes Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, um em cada tempo.Jogando em casa, a Juventus não precisou de muito tempo para abrir o marcador. Com apenas 12 minutos, Dybala entregou para Vlahovic na frente, que recebeu a bola no alto e tocou por cima do goleiro em sua saída para inaugurar o marcador e fazer seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

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Aos 15 minutos do segundo, a Juve ampliou com o meio-campista Zakaria. Morata fez linda jogada, arrancou do campo de defesa e entregou para o ex-volante do Borussia Mönchengladbach, que dominou e tocou na saída de Montipò para dar números finais à partida.

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A Juventus volta a campo na próxima quinta-feira, pela Copa da Itália, quando enfrenta o Sassuolo, mais uma vez em casa. O Hellas Verona, no entanto, só joga no próximo domingo, contra a Udinese, em casa, pelo Campeonato Italiano.