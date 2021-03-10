Com gols de Salah e Mané, Liverpool vence de novo e avança às quartas de finais da Champions League

Crédito: Liverpool vence RB Leipzig de novo e avança de fase na Champions League. AFP

Nesta quarta-feira, o Liverpool recebeu o RB Leipzig na Puskas Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Novamente com gols de Salah e Mané, os ingleses venceram por 2 x 0, repetiram o placar do primeiro jogo, e avançaram às quartas de finais da competição.

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A partida começou lá e cá, no entanto, a primeira grande chance foi do RB Leipzig. Muito ativo pelo lado esquerdo do seu ataque, aproveitando as subidas de Alexander-Arnold, Poulsen fez bem o pivô dentro da área e rolou para Dani Olmo chegar batendo. Entretanto, o meia espanhol parou na grande defesa de Alisson que, já caído, se recuperou e deu um tapa salvador na bola.

PAREDÃO GULÁCSI

Se de um lado Alisson salvava, do outro Gulácsi mostrava que o primeiro tempo realmente seria dos goleiros. O húngaro fez boas defesas no primeiro tempo, em finalizações de Diogo Jota e Salah. Porém, a mais incrível ocorreu após cobrança de escanteio do Liverpool, em que Diogo Jota, livre de marcação, cabeceou forte, mas Gulácsi teve reflexo impressionante para manter o 0 x 0 no placar.

GOL DO LIVERPOOL

No momento em que o RB Leipzig estava mais perto do gol, o contra-ataque mortal do Liverpool entrou em ação. Após jogada trabalhada pela trinca ofensiva, Mané tocou para Diogo Jota que só rolou para Salah, o egípcio driblou Upamecano e finalizou rasteiro, no canto, para abrir o placar.

MANÉ AMPLIA

Apenas três minutos depois, o Liverpool conseguiu seu segundo na partida. Assim, Salah colocou Origi na corrida, e o belga, que havia acabado de entrar, fez cruzamento perfeito para Mané, livre, completar para o gol. O lance ainda foi checado por possível impedimento de Mané, no entanto, a arbitragem validou a jogada.

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