AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gols de Salah e Mané, Liverpool vence de novo e avança às quartas de finais da Champions League
futebol

Com gols de Salah e Mané, Liverpool vence de novo e avança às quartas de finais da Champions League

Após placar repetido, equipe de Jurgen Klopp emplaca 4 x 0 no agregado e elimina RB Leipzig...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 18:52
Crédito: Liverpool vence RB Leipzig de novo e avança de fase na Champions League. AFP
Nesta quarta-feira, o Liverpool recebeu o RB Leipzig na Puskas Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Novamente com gols de Salah e Mané, os ingleses venceram por 2 x 0, repetiram o placar do primeiro jogo, e avançaram às quartas de finais da competição.
> Confira os outros jogos das oitavas de final da Champions LeagueSALVA ALISSON
A partida começou lá e cá, no entanto, a primeira grande chance foi do RB Leipzig. Muito ativo pelo lado esquerdo do seu ataque, aproveitando as subidas de Alexander-Arnold, Poulsen fez bem o pivô dentro da área e rolou para Dani Olmo chegar batendo. Entretanto, o meia espanhol parou na grande defesa de Alisson que, já caído, se recuperou e deu um tapa salvador na bola.
PAREDÃO GULÁCSI
Se de um lado Alisson salvava, do outro Gulácsi mostrava que o primeiro tempo realmente seria dos goleiros. O húngaro fez boas defesas no primeiro tempo, em finalizações de Diogo Jota e Salah. Porém, a mais incrível ocorreu após cobrança de escanteio do Liverpool, em que Diogo Jota, livre de marcação, cabeceou forte, mas Gulácsi teve reflexo impressionante para manter o 0 x 0 no placar.
GOL DO LIVERPOOL
No momento em que o RB Leipzig estava mais perto do gol, o contra-ataque mortal do Liverpool entrou em ação. Após jogada trabalhada pela trinca ofensiva, Mané tocou para Diogo Jota que só rolou para Salah, o egípcio driblou Upamecano e finalizou rasteiro, no canto, para abrir o placar.
MANÉ AMPLIA
Apenas três minutos depois, o Liverpool conseguiu seu segundo na partida. Assim, Salah colocou Origi na corrida, e o belga, que havia acabado de entrar, fez cruzamento perfeito para Mané, livre, completar para o gol. O lance ainda foi checado por possível impedimento de Mané, no entanto, a arbitragem validou a jogada.
SEQUÊNCIA
Na próxima segunda-feira, o Liverpool enfrenta, às 17h (horário de Brasília), o Wolverhampton pela 28ª rodada da Premier League. O RB Leipzig, por sua vez, joga contra Eintracht Frankfurt neste sábado, às 11h30 (de Brasília), pela 25ª rodada da Bundesliga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estudo para concurso público
10 concursos federais previstos até 2027 com salários de até R$ 30 mil
Imagem de destaque
EUA podem perder para o Brasil o papel de maior exportador agrícola do mundo, diz Financial Times
Supermercado (na projeção ao centro) ficará ao lado do Terminal de Itaparica, em Vila Velha
Audiência pública discute instalação de supermercado ao lado do Terminal de Itaparica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados