Com gols de Renato Augusto e Paulinho, Corinthians bate o Mirassol e vence a primeira em casa em 2022

O Corinthians conheceu a sua primeira vitória na em casa na temporada na noite desta quinta-feira (10), vencendo o Mirassol por 2 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

> ATUAÇÕES: Paulinho marca, e Renato Augusto comanda vitória do Corinthians contra o Mirassol

Todos os gols foram marcados na etapa final. Os tentos do Timão foram anotados por Renato Augusto e Paulinho, com Rodrigo Ferreira anotando o tento do Leão. TIMÃO TEVE MUDANÇAS

O técnico Fernando Lázaro escalou o Corinthians com mudanças em relação a escalação inicial da vitória contra o Ituano, no último fim de semana. Du Queiroz voltou ao time titular, com Cantillo indo para o banco de reservas, Giuliano começou jogando, algo que não havia ocorrido em Itu, e Mantuan voltou a iniciar uma partida.

Contudo, com a bola rolando o esquema tático surpreendeu. Lázaro manteve o 4-1-4-1 usual no Timão, e Mantuan não jogou como falso nove, mas sim aberto pelo lado esquerdo, com Renato Augusto e Paulinho mais centralizado, mas Paulo encostando na área, e Giuliano alternando a meia-direita e caindo para as proximidades da área, deixando o corredor destro para Fagner ter mais liberdade ofensiva do que vinha tendo quando Sylvinho comandada o Corinthians.

RENATO AUGUSTO ABRE O PLACAR

O Corinthians abriu o placar cedo com Renato Augusto balançando pela primeira vez na temporada. A jogada foi construída com uma troca de passes rápida pelo lado esquerdo, começando com Mantuan, passando para Renato Augusto, que serviu Giuliano, que devolveu para o camisa 8 com um tapa rápido. Renato, então, finalizou de fora da área, a bola desviou em Thalisson e morreu no canto direito do goleiro Darley.

EMPATE RELÂMPAGO DO MIRASSOL

Mesmo sofrendo o gol, o Timão seguiu pressionando no campo de ataque e não esfriou o seu jogo ofensivo. Como resultado, aos 29 minutos do primeiro tempo a equipem marcou um golaço, em uma jogada coletiva. Renato Augusto iniciou o lance pelo lado esquerdo, fazendo uma inversão de jogo precisa para Fagner, que atacou o corredor direito aberto, se atirou na bola e deu um tapa de primeira para trás, para a chegada de Paulinho por trás para finalizar e marcar o segundo do Timão.

TIMÃO SEGUE EM CIMA

O Mirassol tentou sair pro jogo após marcar o segundo gol, mas teve muitas dificuldades para encaixar o seu jogo. No entanto, o Corinthians manteve a sua transição rápida e criando oportunidades claras de gols. Aos 36 minutos Mantuan partiu para cima da marcação em velocidade pelo lado esquerdo, fintou a marcação mas finalizou fraco, em cima do goleiro.

Na sequência, uma boa trama foi construída pelo lado direito, mas na hora que Paulinho fez o passe Róger Guedes passou da bola.

CORINTHIANS VOLTA E SEGUE EM CIMA

No segundo tempo o Timão manteve a sua postura ofensiva, e logo aos 4 minutos quase ampliou o placar com Du Queiroz, que finalizou de fora da área e levou muito perigo a meta adversária. MIRASSOL SOBE AS LINHAS

Atrás no placar e sem conseguir criar chances de extremo perigo, a ideia do Mirassol foi subir as suas linhas e tentar forçar a saída de bola corintiana. Em alguns momentos, o Leão até incomodou no abafa, mas não criou jogadas nesse sentido.

GOLEIRO DO MIRASSOL EVITA VITÓRIA MAIOR DO TIMÃO

O Timão, por sua vez, se manteve pressionando o Mirassol e poderia ter feito mais gols se não fosse Darley, o goleiro da equipe do interior paulista, que fez duas grandes defesas em finalizações de Renato Augusto e Willian.

CÁSSIO SALVA O TIMÃO

Aos 35 minutos do segundo tempo, o Mirassol criou a sua melhor chance no segundo tempo, com Pará recebendo cruzamento rasteiro pela direita, finalizando de primeira na altura da marca do pênalti, mas parando em uma ótima defesa de Cássio.CORINTHIANS 2 X 1 MIRASSOL

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data e hora: 10 de fevereiro de 2022, às 21h30Árbitro: Raphael ClausAssistentes: Daniel Luis Marques e Mauro André de FreitasÁrbitro de vídeo: Thiago Duarte PeixotoPúblico/renda: 22.326 pessoas; R$ 1162.611,50Cartões amarelos: Cantillo (Corinthians); Rodrigo Ferreira (Mirassol)Cartões vermelhos: - Gols: 1-0 Renato Augusto (18'/1T); 1-1 Rodrigo Ferreira (23'/2T); 2-1 Paulinho (20'/2T)

CORINTHIANS:Cássio; Fagner (Cantillo, 27'/2T), João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz; Giuliano (Roni, 40'/2t), Paulinho (Jô, 40'/2T), Renato Augusto, Paulinho e Gustavo Mantuan (Willian, 10'/2T); Róger Guedes (Gustavo Mosquito, 40'/2T). Técnico: Fernando Lázaro