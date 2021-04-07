Com gols de Kayky e veteranos, Fluminense goleia o Macaé e entra no G4 do Carioca

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Bom para os garotos e para os vovôs. Nesta terça-feira, o Fluminense venceu o Macaé por 4 a 0 e garantiu o retorno ao G4 do Campeonato Carioca. Em partida válida pela oitava rodada, o Tricolor contou com gol de Kayky, estreante no time titular, além do atacante Fred e dos meias Nenê e Paulo Henrique Ganso, no Estádio Raulino de Oliveira, para voltar aos bons resultados.

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Com o resultado, o Flu fica na quarta posição, com 13 pontos. Na próxima rodada, encara o Nova Iguaçu, no domingo, às 18h, no Maracanã. Nas duas últimas rodadas a equipe ainda terá Botafogo e Madureira. Já o Macaé permanece na lanterna, com apenas um ponto, e terá o Resende, em Bacaxá, no sábado, às 15h30.

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SELO DE XERÉM

Como era esperado, o Fluminense iniciou a partida com a bola no pé e buscando jogo. Tanto que logo no primeiro lance já houve uma troca de passes perigosa envolvendo Egídio, Fred e Nenê, que deu a bola para Kayky quase abrir o placar. A jovem promessa, inclusive, foi o nome da etapa inicial. Insinuante e participativo, o atacante chegou ao gol, o primeiro no profissional, aos 23 minutos, após passe de Luiz Henrique. O companheiro, também cria de Xerém, quase foi o autor do primeiro gol poucos minutos antes, mas estava impedido.

FREIO PUXADO

Depois de abrir o placar, o Flu se tranquilizou e observou mais o Macaé jogar. Mesmo assim, o Tricolor manteve o controle da partida, já que o adversário não chegou a incomodar. A primeira chance do Leão Praiano foi apenas aos 40 minutos, com chute para fora de Lopeu. O time de Roger Machado até tentou sair com mais velocidade, mas pouco fez nos minutos restantes antes do intervalo.399 VEZES FRED

Precisando fazer gols para tentar se livrar da lanterna, o Macaé voltou mais atento e teve duas boas oportunidades no início do segundo tempo, aproveitando os espaços dados pelo Fluminense. Sem fazer alterações, Roger Machado trocou Luiz Henrique e Kayky de lado, mas perdeu poder ofensivo e a mudança durou pouco. Assim que os jovens voltaram às posições originais, saiu o segundo gol. Kayky tabelou com Martinelli, que, aos 18 minutos, encontrou Fred. O camisa 9, de frente para o gol, só precisou chutar para ampliar a vantagem e fazer 399º gol na carreira.

TUDO TRANQUILO

O Fluminense precisou de pouco tempo para sacramentar de vez a vitória e ficar mais tranquilo em campo. Aos 33 minutos, Nenê fez uma bela cobrança de falta e marcou um golaço, o terceiro do Tricolor. O meia vinha de 15 partidas de jejum e o Flu voltou a marcar de falta após 224 dias. O último foi justamente do camisa 77, contra o Figueirense, na Copa do Brasil.

ENTROU E MARCOU

Ainda deu tempo de Paulo Henrique Ganso entrar em campo e deixar o dele. O camisa 10 entrou na vaga de Nenê aos 35 minutos e garantiu a goleada para o Fluminense.

FICHA TÉCNICAMACAÉ X FLUMINENSE

Data/Hora: 06/04/2021, às 21h35Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Philip Georg BennettAssistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá

Cartões amarelos: Patrick (MAC), Egídio (FLU)Cartões vermelhos: - Gols: Kayky (23'/1ºT) (0-1), Fred (18'/2ºT) (0-2), Nenê (33'/2ºT) (0-3), Ganso (46'/2ºT) (0-4)

MACAÉ: Jonathan; Rossales, Álvaro Azevedo, Helton, Ronan (Edy - 21'/2ºT), Patrick, Wagner Carioca, Marquinho, Júnior, Kaique e Lopeu (Alemão - 39'/2ºT). Técnico: Dário Lourenço.