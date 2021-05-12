Com gols de Fabrício Bruno e Artur, Red Bull Bragantino vence o Emelec pela Sul-Americana

Devolvendo o revés sofrido em Guayaquil, pela 2ª rodada, o Red Bull Bragantino bateu o Emelec na noite desta terça-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelo placar de 2 a 0, ganhando uma sobrevida no Grupo H da CONMEBOL Sul-Americana.
Precisando do resultado, a equipe de Bragança Paulista não quis saber de dar chances ao adversário e logo partiu pra cima. Nos primeiros 15 minutos, chegou a oferecer perigo ao goleiro Ortiz nas finalizações de Claudinho e Ytalo, porém o camisa 12 mostrou que estava atento aos lances.
EMELEC IGUALA AÇÕES, MAS SOFRE O PRIMEIRO GOL
Com o tempo passando, a equipe de Isamel Rescalvo também se aventurou em seu campo de ataque. Entretanto, mesmo com a força ofensiva ditada por Zapata, Barceló e Cabeza, poucos foram os lances que exigiram do goleiro Cleiton.
Por outro lado, o Massa Bruta ainda seguia melhor em campo. Com isso, após novas tentativas, finalmente aos 29 minutos os comandados de Claudio Maldonado, que substituía o técnico Maurício Barbieri (suspenso), conseguiram abrir a contagem no Nabi Abi Chedid depois de escanteio cobrado por Claudinho indo na cabeça de Fabrício Bruno. 1 a 0.
EQUATORIANOS AVANÇAM A MARCAÇÃO, MAS TEM JOGADOR EXPULSO
Adotando uma postura mais ofensiva assim como foi em certo período do primeiro tempo, o Emelec não queria saber do Red Bull crescer em campo. Sendo assim, marcava a saída de bola do rival na expectativa de roubar a bola e tentar finalizar contra o gol.
Porém, a força excessiva na marcação fez com que os visitantes tivessem um de seus atletas expulso aos 11 minutos. Em jogada individual, Jadsom acabou sendo atingido por Leguizamón que, por sua vez, acertou a mão no rosto do meia fazendo com que a arbitragem o expulsasse na sequência.
BRAGA SOFRE SUSTO, MAS CONSEGUE MARCAR MAIS UM
Com um a mais em campo, era a chance do time da casa tentar crescer pra cima do adversário visando ampliar o marcador. Entretanto, mesmo com a situação, quem conseguiu chegar ao gol foi o Emelec, aos 24, porém o assistente acabou flagrando impedimento de Mejía que teve seu tento anulado.
Passado o momento de tensão, a equipe comandada por Maldonado não quis saber de apenas segurar o placar parcial. Sendo assim, em uma nova tentativa, encontrou mais um tento no duelo, desta vez marcado por Artur, aos 37, depois de um cruzamento para trás de Ytalo. 2 a 0.
CLEITON BRILHA E PEGA PÊNALTI NO FIM
Mais aliviado na partida, o Red Bull, embalado pelo marcador parcial, quase encontrou mais um tento, desta vez aos 43, novamente com ele, Artur, acertando a trave do goleiro Ortiz.
Depois do lance de perigo, Maldonado ainda promoveu mais uma troca em sua equipe visando ganhar tempo. Porém, para dar emoção na reta final, aos 49 minutos Cleiton fechou a vitória dos donos da casa com chave de ouro, depois de um pênalti cometido pelo próprio arqueiro sobre Caicedo, dando a deixa para o árbitro venezuelano encerrar o confronto.
FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO x EMELEC - FASE DE GRUPOS DA SUL-AMERICANAEstádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Data: 11 de maio de 2021, às 19h15 (de Brasília)Árbitro: Alexis Herrera-VENAssistentes: Eduardo Cardozo-PAR e José Maria Villagra - PARCartões amarelos: Claudinho e Cleiton (RBB) / Sosa, Mejía e Rodríguez (EME)Cartões vermelhos: Leguizamón (EME)
GOLS: Fabrício Bruno, 29'/1ºT; Artur, 37'/2ºT
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Claudio Maldonado)Cleiton; Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ligger e Aderlan; Ramires, Jadsom (Tomás Cuello, aos 14'/2ºT) e Edimar; Artur, Claudinho e Ytalo (Jan Hurtado, aos 47'/2ºT).
EMELEC (Técnico: Ismael Rescalvo)Ortiz; Leguizamón, Mejía, Sosa e Caicedo; Arroyo, Sebastián Rodríguez e Jackson Rodríguez; Zapata (Sánchez, aos 40'/2ºT), Barceló (Orejuela, aos 27'/2ºT) e Cabeza.