Com gols de Calleri e Gabriel Sara, São Paulo vence o Sport e fica perto de evitar queda no Brasileirão

O São Paulo venceu o Sport na noite deste sábado (27) por 2 a 0, no Morumbi, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Calleri e Gabriel Sara. O resultado faz o São Paulo se distanciar da zona de rebaixamento. Agora, o Tricolor é o 12º colocado, com 45 pontos. Já o Sport permanece na 19ª colocação, com 33 pontos.O São Paulo volta a campo contra o Grêmio, na próxima quinta-feira (2), às 20h, na Arena do Grêmio. Já o Sport encara o Flamengo, na sexta-feira (3), às 20h, em Pernambuco.
SÃO PAULO COMEÇA O JOGO NO ATAQUEA partida iniciou com o São Paulo buscando impor o ritmo, apoiado por mais de 35 mil pessoas no Morumbi. A equipe levava perigo com as descidas de Reinaldo, Rigoni e Igor Gomes, mas pecava na finalização ou no último passe antes da conclusão.
O primeiro lance perigoso aconteceu aos 11 minutos. Gabriel Sara cortou a marcação duas vezes e finalizou com perigo em direção ao gol do Sport. A bola passou ao lado da meta do goleiro Maílson, levando perigo.
TIAGO VOLPI E MAILSON EVITAM GOLS O Sport também chegou com perigo ao ataque. Aos 16, Mikael recebeu passe de Everton Felipe e fez a finalização rasteira pela esquerda. A bola pegou na ponta da chuteira de Miranda, desviou e passou ao lado da meta são-paulina. Um minuto depois, após cobrança de escanteio ensaiada, Mikael chegou por trás em uma cabeçada à queima roupa, para uma grande defesa de Tiago Volpi. Arboleda afastou no rebote.
O São Paulo respondeu aos 25. Rodrigo Nestor recebeu pela direita, passou pela marcação de Sander e fez a finalização, parando na defesa de Mailson.Um minuto depois, Rigoni cruzou na cabeça de Calleri, que testou para outra boa intervenção do goleiro do Leão.
SÂO PAULO PERDE MUITAS CHANCES ANTES DO INTERVALO A segunda metade do primeiro tempo foi toda do São Paulo. Aos 37, após cobrança de falta na área, Miranda, perto do gol, furou e a defesa do Sport conseguiu afastar.
Com 43 minutos, na última chance antes do intervalo, Reinaldo fez o levantamento na área, Gabriel Sara desviou de cabeça e Mailson fez mais uma grande defesa.
Aos quatro minutos, o São Paulo abriu o marcador. Após cobrança de falta na área cobrada por Benítez, Calleri só empurrou com o pé direito para dentro do gol, vencendo o goleiro Mailson.
GOLEIROS APARECEM NOVAMENTE Após o gol sofrido, o Sport quase empatou aos 14 minutos. José Welison chegou pela direita na área e fez boa finalização. Tiago Volpi reagiu no reflexo e impediu o gol do Leão.
Já aos 22 foi a vez de Mailson aparecer e salvar o Sport. Rodrigo Nestor fez o cruzamento na área pela direita, Gabriel Sara mandou de cabeça à queima-roupa para em uma defesa milagrosa do goleiro do Sport.
SÃO PAULO AMPLIA O PLACAR COM GABRIEL SARAO São Paulo continuou com as rédeas da partida e marcou o segundo aos 34 minutos. Marquinhos fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Gabriel Sara bater de primeira e fuzilar a meta do Sport.
Após o gol, o São Paulo só administrou a partida e comemorou os três pontos, que praticamente evitam a presença do time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
SÃO PAULO 2 X 0 SPORTLocal: Morumbi, em São Paulo (SP)Data/Horário: 27/11/2021, às 21h30Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Gols: Calleri (1-0) (04'/2ºT), Gabriel Sara (2-0) (34'/2ºT)Cartões Amarelos: Gustavo Oliveira (SPO)Cartões Vermelhos: Público e Renda: 35.679 pagantes / R$ 904.554,00
SÃO PAULOVolpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara (Bruno Alves, aos 42'/2ºT) e Vitor Bueno (Benítez/Intervalo); Rigoni (Juan, aos 42'/2ºT) e Calleri (Marquinhos, aos 13'/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
SPORTMailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão Silva, José Wellison e Hernanes (Paulinho Moccelin, aos 09'/2ºT); Gustavo Oliveira (Luciano Juba, aos 29'/2ºT), Everton Felipe e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.