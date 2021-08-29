Com gols de Andrey e Caio Lopes, Vasco bate a Ponte Preta e volta vencer após três jogos na Série B

Crédito: Andrey marcou o primeiro gol da vitória do Vasco sobre a Ponte Preta, em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco

Na tarde em que estreou o seu novo uniforme, o Vasco bateu a Ponte Preta por 2 a 0 e voltou a vencer na Série B após três jogos. Os volantes Andrey e Caio Lopes marcaram os gols do triunfo Cruz-Maltino, que agora soma 31 pontos e ocupa a 10ª colocação, a quatro pontos do G4. A Macaca está na 15ª posição, com 22, apenas um a frente do Londrina, primeiro time do Z4.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroO próximo compromisso do Vasco na Série B será na sexta-feira, às 19h, contra o Brasil de Pelotas, também na Colina Histórica. No mesmo dia e horário, a Ponte Preta, por sua vez, encara o Sampaio Corrêa, no Moisés Lucarelli. Ambas as partidas são válidas pela vigésima segunda rodada, a terceira do returno da Série B.

TOMANDO A INICIATIVADentro de São Januário, o Vasco iniciou a partida comandando as ações e tentando impor o seu ritmo de jogo. Na primeira chance, Andrey recebeu pela direita e fez o cruzamento para Léo Matos cabecear por cima do gol de Ivan. Em outro momento, Caio Lopes, a novidade da escalação cruz-maltina chutou de fora da área e assustou à meta da Macaca.

QUASE GOLAÇOSA Ponte Preta conseguiu equilibrar o jogo e se arriscar mais no ataque levando perigo ao gol de Vanderlei. Moisés recebeu pela esquerda e soltou a bomba obrigando o arqueiro cruz-maltino a fazer grande defesa. Contudo, o Gigante da Colina revidou poucos minutos depois com uma jogadaça de Marquinhos Gabriel pela esquerda, que cruzou na medida para Léo Jabá finalizar de primeira e Ivan salvar.

Em um jogo franco, a Macaca voltou a assustar o gol vascaíno. Dessa vez, Marcos Júnior recebeu um lançamento, na medida, e tentou encobrir o goleiro com um toque de perna esquerda, mas a bola passou rente à trave de Vanderlei.

ANDREY ABRE O PLACAR!Léo Jabá achou Cano, que deu um belo passe para Marquinhos Gabriel. O meio-campista cruzou na cabeça de Andrey. O volante cabeceou sozinho e colocou o Gigante da Colina na frente. Mesmo após abrir o placar, os cariocas pressionaram em busca do segundo gol. Depois de um escanteio, a bola sobrou para Miranda. O zagueiro chutou prensado e o goleiro Ivan defendeu para a equipe de Campinas.

No fim do primeiro tempo, a Macaca ainda obrigou o goleiro Vanderlei a afastar o perigo. André Luiz chutou de fora da área e o goleiro vascaíno fez a defesa. No fim, os paulistas exploraram as jogadas aéreas, mas os defensores da equipe da Cruz de Malta conseguiram evitar o empate.

MISSÍL CRUZ-MALTINONa volta do intervalo, o Vasco pressionou para ampliar o placar e Gabriel Pec fez uma tabela pela direita e acertou um forte chute no meio do gol para Ivan espalmar. Os paulistas voltaram a incomodar Vanderlei, novamente com Moisés, com uma falta na intermediária Aos 19, Caio Lopes recebeu um bom passe de Léo Matos e acertou uma bomba de fora da área para balançar a rede. Um leve desviou tirou qualquer chance do goleiro da Ponte fazer a defesa.

MACACA ARRISCA NO FIMA Ponte Preta tentou diminuir o marcador com chutes de longa distância, mas o Vasco conseguiu administrar o resultado. Vini Locatelli tentou aproveitar o rebote e soltou a bomba de fora da área para novamente Vanderlei espalmar com segurança. No fim, André Luiz bateu colocado e tentou o ângulo, mas a bola foi para fora.

FICHA TÉCNICAVASCO 2x0 PONTE PRETA

Data/Hora: 29/8/2021, às 16hLocal: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)Árbitro de Vídeo: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Cartões Amarelos: Leandro Castan (VAS) / Cleylton (PON)Cartões Vermelhos: nenhum

Gols: Andrey (VAS) (18'/1T) / Caio Lopes (VAS) (19'/2T)

VASCO (Técnico: Lisca)Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Caio Lopes e Marquinhos Gabriel (Matías Galarza 28'/2T); Léo Jabá (Figueiredo 28'/2T) , Gabriel Pec (João Pedro 48'/2T) e Cano (Daniel Amorim 41'/2T).