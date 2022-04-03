Com golaço de Pedri, Barcelona vence Sevilla pela La Liga e mantém sequência invicta

O Barcelona venceu o Sevilla por 1 a 0 pela 30ª rodada da La Liga. A equipe de Xavi foi superior em campo, mas só definiu o placar no segundo tempo, com um golaço de Pedri. Com a vitória, O Barça avança para a vice-liderança do Campeonato Espanhol.
PRECISA CAPRICHARO Barcelona dominou a etapa inicial do jogo, mas foi para o intervalo com o placar zerado. A equipe de Xavi teve mais posse de bola e finalizou nove vezes contra uma do Sevilla. Faltou caprichar nas finalizações para abrir o placar antes do intervalo.
GOLAÇO DE PEDRI!O Golden Boy decidiu! O Barcelona seguiu tentando o gol no segundo tempo e conseguiu com grande categoria de Pedri. Aos 26 minutos, Dembélé tocou para o meia na entrada da área, Pedri deixou dois marcadores no chão e bateu cruzado no canto do gol para decidir.
SEQUÊNCIAEm busca de manter a grande fase, o Barcelona volta a campo na quinta-feira pela partida de ida das quartas de final da Liga Europa, contra o Frankfurt.