Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com golaço de Pedri, Barcelona vence Sevilla pela La Liga e mantém sequência invicta
Equipe de Xavi já acumula 13 jogos sem perder, sendo dez vitórias e três empates
...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 18:03

LanceNet

O Barcelona venceu o Sevilla por 1 a 0 pela 30ª rodada da La Liga. A equipe de Xavi foi superior em campo, mas só definiu o placar no segundo tempo, com um golaço de Pedri. Com a vitória, O Barça avança para a vice-liderança do Campeonato Espanhol.> Veja a tabela da La Liga
PRECISA CAPRICHARO Barcelona dominou a etapa inicial do jogo, mas foi para o intervalo com o placar zerado. A equipe de Xavi teve mais posse de bola e finalizou nove vezes contra uma do Sevilla. Faltou caprichar nas finalizações para abrir o placar antes do intervalo.
GOLAÇO DE PEDRI!O Golden Boy decidiu! O Barcelona seguiu tentando o gol no segundo tempo e conseguiu com grande categoria de Pedri. Aos 26 minutos, Dembélé tocou para o meia na entrada da área, Pedri deixou dois marcadores no chão e bateu cruzado no canto do gol para decidir.
SEQUÊNCIAEm busca de manter a grande fase, o Barcelona volta a campo na quinta-feira pela partida de ida das quartas de final da Liga Europa, contra o Frankfurt.
Crédito: Barcelona vence Sevilla e assume a vice-liderança da La Liga (Foto: LLUISGENE/AFP)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados