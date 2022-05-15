Com golaço de Figueiredo, Vasco vence o Bahia e entra no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro

Parece que o Vasco engrenou. Num jogo bastante equilibrado, um golaço de Figueiredo garantiu a vitória do time cruz-maltino sobre o Bahia, em São Januário, neste domingo. Com o resultado de 1 a 0, a equipe chegou a 13 pontos e entrou no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro - pode ser alcançada pelo Grêmio nesta segunda-feira.PRESSÃO VISITANTEO início do jogo teve mais chances para o Bahia. O time visitante aproveitava as seguidas falhas na tentativa do Cruz-Maltino na saída de bola e na construção de jogadas. Aos poucos é que o time da casa foi se aproximando da área de Danilo Fernandes.
PRIMEIRO GOL, E QUE GOL DE FIGUEIREDOO cenário parecia mesmo desanimador para a equipe de Zé Ricardo. Mas um jogador que vinha lutando, mas não conseguia fazer o primeiro gol como profissional, salvou a pátria vascaína. Quase do meio-campo, Nene rolou discretamente para Figueiredo na cobrança de falta, e o atacante chutou muito forte. Placar aberto aos 21 minutos.
LÁ E CÁO time da casa melhorou levemente após o gol, mas nada que desse mais trabalho para Danilo Fernandes. Do outro lado, Rildo fez Thiago Rodrigues espalmar o perigo, aos 36 minutos. Mas perigo de verdade só voltaria a ser visto na segunda etapa, e aos 26 segundos. Logo após a saída de bola, Rezende chutou cruzado e o goleiro do Vasco mandou para escanteio.QUASE CONTROLADOA primeira chance clara do Vasco na segunda etapa foi aos 12 minutos, com Gabriel Pec, nas mãos de Danilo. O atacante, porém, estava impedido. No contra-ataque, Daniel cruzou e Rildo cabeceou com perigo. Só que, ao longo do segundo tempo, os contra-ataques foram se desenhando para o time da casa.
TRÊS PONTOS VASCAÍNOSPec tramou investidas com Figueiredo e com Palacios, mas o time não conseguiu ser efetivo na finalização. O mesmo Gabriel Pec chutou cruzado, com muito perigo, aos 34, na última chance clara do time da casa. O Bahia tentou pressionar, mas esbarrou nas próprias limitações. Vitória vascaína!
FICHA TÉCNICAVASCO 1 X 0 BAHIA
Data e hora: 15/5/2022, às 16hLocal: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Público pagante: 19.272 pessoasPúblico presente: 19.692 pessoasRenda: R$ 654.462,00
Cartões Amarelos: Quintero, Yuri, Palacios e Nene (VAS); Marco Antônio, Daniel e Rildo (BAH)Cartões Vermelhos: Não houve.
Gols: Figueiredo (21'/1ºT 1-0)
VASCO: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias (Weverton, 6'/2ºT), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey (Juninho, 23'/2ºT) e Nene (Palacios, 23'/2ºT); Gabriel Pec, Raniel (Getúlio, 37'/2ºT) e Figueiredo (Erick, 37'/2ºT) - Técnico: Zé Ricardo.
BAHIA: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Didi e Luiz Henrique (Djalma, 26'/2ºT); Patrick (Falcão, 26'/2ºT), Rezende e Daniel; Marco Antônio (Vitor Jacaré, 18'/2ºT), Matheus Davó (Marcelo Ryan, 26'/2ºT) e Rildo - Técnico: Guto Ferreira.