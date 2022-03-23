Com golaço de Artur, Bragantino vence Santo André e chega às semifinais do Paulistão

Na noite desta quarta-feira (23), o Bragantino venceu, por 1 a 0, o Santo André. Jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, os times se enfrentaram pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Massa Bruta avança para as semifinais. A equipe agora espera os resultados dos demais jogos.DOMÍNIO DO MASSA BRUTA!
Querendo a classificação, o Bragantino foi com força total desde o apito inicial. Os donos da casa dominaram o primeiro tempo, apertando a saída de bola do Santo André, além de não deixar o adversário conseguiu criar jogadas. No entanto, mesmo com o domínio, o Braga acabou pecando na finalização. A primeira chance do jogo partiu de Bruno Tubarão. Aos 9, o atacante bateu colocado, mas para fora.
Já aos 18 foi a vez de Ytalo, que recebeu uma boa assistência de Arthur. O camisa 15 bateu cruzado para fora. Depois disso, o Santo André aumentou a força da defesa e tentou segurar as investidas do Massa Bruta. Aos 28, Aderlan arriscou de fora da área, mas nada marcou. O gol, de fato, só saiu aos 40. Após receber perto da área, Artur jogou para a canhota e soltou uma bomba, mandando a bola no canto esquerdo do goleiro Jefferson Paulino.
O segundo tempo começou mais calmo, com muitas trocas de passes, mas poucas jogadas de perigo. O Bragantino, no entanto, já iniciou no domínio. Aos 5, Helinho cobrou falta na cabeça de Luan Cândido, que cabeceou na primeira trave. Porém, a bola só passou muito perto do gol. O Santo André seguiu sem conseguir atacar e apenas tentava segurar as chegadas do Massa Bruta.
Ainda sem a agressividade do primeiro tempo, o Bragantino continuou dominando as jogadas da partida. FICHA TÉCNICABRAGANTINO X SANTO ANDRÉ
Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Data: 23/03/2022 - 19h (de Brasília)Público: 3.530Renda: R$ 70.325Árbitro: Raphael ClausAssistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang RibeiroVAR: Thiago Duarte PeixotoCartões amarelos: Realpe (Bragantino); Luiz Gustavo (Santo André)Cartões vermelhos: -
GOLS: Artur (40'/1ºT) (1-0)
BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)
Cleiton; Aderlan (Andres Hurtado, aos 41'/2ºT), Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva, Eric Ramires (Lucas Evangelista, aos 30'/2ºT) e Hyoran; Artur (Helinho, aos 0'/2ºT), Bruno Tubarão (Sorriso, aos 21'/2ºT) e Ytalo (Carlos Eduardo, aos 41'/2ºT).
SANTO ANDRÉ (Técnico: Thiago Carpini)
Jefferson Paulino; Jeferson, Luiz Gustavo, Carlão e Kevin; Serginho (Giovanny, aos 36'/2ºT), Dudu Vieira (Carlos Jatobá, aos 44'/2ºT), Bruno Xavier (Lucas Cardoso, aos 36'/2ºT) e Thiaguinho (Gustavo Nescau, aos 44'/2ºT); Lucas Tocantins e Júnior Todinho (Emerson Lima, aos 42'/2ºT).